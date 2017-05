Tisíce ľudí žiadali v Madride ukončenie býčích zápasov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Madrid 14. mája (TASR) - Tisíce aktivistov za práva zvierat protestovali v sobotu v Madride proti býčím zápasom a požadovali ukončenie tejto dlhoročnej španielskej tradície.Pochod prešiel centrom španielskeho hlavného mesta, počas ktorého účastníci vyjadrili hlavný cieľ svojho protestu prostredníctvom sloganu:Podľa aktivistov patria krvavé zápasy medzi najnehoráznejšie formy krutosti na zvieratách na celej planéte. Matadori totiž pre potešenie publika bodajú do býka kopijou a následne ho usmrtia mečom.Pochod sa konal v čase, keď sa v madridskej štvrti San Isidro koná slávna týždenná slávnosť spojená s množstvom býčích zápasov. Protest zároveň poukázal na fakt, že španielska spoločnosť je v otázke býčích zápasov rozdelená na dva tábory. Na jednej strane stoja tí, ktorí sú proti zápasom a považujú ich za nehanebnú formu krutosti na zvieratách. Na druhej strane sú tí, ktorí zápasy podporujú tvrdiac, že je to súčasť tradičnej španielskej kultúry.Demonštranti tiež žiadali zmenu legislatívy, podľa ktorej by sa krutosť na zvieratách stala súčasťou španielskeho trestného zákonníka.Hovorkyňa organizátorov protestu Laura Gonzalová vyzvala na okamžité zastavenie všetkých býčích zápasov.uviedla.Podľa španielskeho zákona z roku 2013 sú býčie zápasy národným kultúrnym dedičstvom.