Tisíce mladých ľudí budú môcť cestovať vlakmi zadarmo v rámci Európskej únie

BRATISLAVA 8. mája - Cestovať vlakmi zdarma v rámci Európskej únie bude môcť od júla do septembra tohto roka pätnásťtisíc mladých ľudí.Na základe iniciatívy Európskeho parlamentu Spoznaj EÚ sa v prvom kole od 12. do 26. júna môžu prihlásiť iba obyvatelia členských štátov, ktorí dovŕšia osemnásť rokov 1. júla. Vycestovať môžu minimálne na jeden deň a maximálne na tridsať do štyroch rôznych krajín. Oznámila to v pondelok Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Prvý návrh na parlamente mladých

Akcia sa týka najmä cestovania vlakmi, no v špeciálnych prípadoch aj ostatnej dopravy, napríklad pre zdravotne postihnutých, či v oblastiach s obmedzeným prístupom. Podrobnejšie informácie budú dostupné na Európskom portáli pre mládež, alebo na Facebooku v druhej polovici mája."Prvý návrh padol na parlamentnom podujatí pre mladých ľudí European Youth Event. Poslanci hlasovali za a vďaka tomu môže tento rok 20 000 až 30 000 mladých ľudí, ktorí dovŕšia osemnásť rokov, cestovať po Európe zdarma. Ďalší mladí ľudia budú môcť ťažiť z tejto iniciatívy neskôr," priblížila tlačová tajomníčka Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak.

Tri uznesenia podporujúce iniciatívu

Európsky parlament bol silným obhajcom myšlienky vlakových cestovných lístkov zdarma pre osemnásťročných obyvateľov EÚ a odhlasoval tri uznesenia podporujúce iniciatívu Spoznaj EÚ."Europoslanci sa domnievajú, že mladým ľuďom umožní spoznávať európsku rozmanitosť, lepšie pochopiť jeden druhého a dozvedieť sa viac o Európe. Očakávajú, že povzbudzovanie mladých občanov EÚ k cestovaniu v EÚ a stretnutia s ľuďmi z iných krajín podporí európsku identitu a posilní spoločné hodnoty EÚ," dodala Mellak.