Tisíce Rumunov protestovali proti pripravovanej veľkej amnestii

Protest proti amnestii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 22. januára (TASR) - Viac ako 10.000 ľudí protestovalo dnes v rumunskej metropole Bukurešť voči vládou navrhovanej rozsiahlej amnestii a tiež zmenám legislatívy, ktoré by podľa kritikov mohli oslabiť boj proti korupcii. K demonštrantom sa pridal aj rumunský prezident Klaus Iohannis.Rumunská vláda vedená sociálnymi demokratmi chce skrátiť alebo odpustiť tresty tisícom odsúdených osôb, pričom argumentuje naliehavou potrebou uvoľnenia kapacít preplnených väzníc. Chce pritom využiť mimoriadne právomoci, ktoré by jej umožnili presadiť amnestiu bez súhlasu parlamentu a prezidenta.Demonštranti vyjadrovali aj nesúhlas s pripravovanou zmenou antikorupčnej legislatívy, v rámci ktorej by sa prestali trestať menej závažné prípady zneužívania politickej moci.vyhlásil prezident Ioannis na demonštrácii na Univerzitnom námestí v Bukurešti.Podobné protesty sa konali aj Kluži, Jasy a ďalších mestách Rumunska.V rámci navrhovanej amnestie, ku ktorej sa kriticky vyjadrujú aj predstavitelia justície, by brány rumunských väzníc mohlo opustiť až 2500 väzňov.Išlo by najmä o odsúdených, ktorých tresty neprekračujú päť rokov s výnimkou zločinov sexuálneho charakteru, násilia a korupcie. Tresty všetkých väzňov starších ako 60 rokov, tehotných žien a väzňov s malými deťmi by sa mali znížiť na polovicu.Podľa opozície je skutočným účelom amnestie omilostenie šéfa vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea, ktorý bol vlani podmienečne odsúdený na dva roky za podvod pri referende. To mu zabránilo stať sa novým premiérom po decembrových parlamentných voľbách, v ktorých zvíťazili sociálni demokrati.