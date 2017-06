TL: Obranca Juraško zostáva v Žiline

Na archívnej snímke zľava Samuel Petráš (Zvolen), Michal Juraško (Žilina) a Matúš Matis (Zvolen) . Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Žilina 19. júna (TASR) - Hokejový obranca Michal Juraško bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres MsHK Žilina. Tipsportligový klub oznámil predĺženie spolupráce s 33-ročným bekom na facebookovej fanstránke.Juraško prišiel pod Dubeň v minulej sezóne po vyše deväťročnom pôsobení v A-tíme Zvolena. Za "vlkov" odohral v základnej časti 38 zápasov s bilanciou dva góly a 13 asistencií, v play off sa dostal so Žilinou do semifinále, pričom v 11 dueloch vyraďovacej časti zaznamenal dva body (0+2).