Tlupa diviakov spôsobila pri Holíči haváriu dvoch dodávok

Diviak, ilustračné foto. Foto: TASR

Holíč 31. januára (TASR) – Dve dodávky sa dnes ráno zrazili na ceste neďaleko Holíča, kde sa vyskytovala divá zver. Zhruba o 06.15 h vošlo autu Mercedes Benz pri jazde úsekom smerom do Hodonína v Českej republike do dráhy niekoľko diviakov. Vzhľadom na veľmi krátku vzdialenosť už nedokázal vodič stretu zabrániť a narazil do nich. Vzápätí došlo k zrážke s dodávkou Renault Trafic, ktorá išla v protismere.Pri nehode sa ťažko zranil vodič Renaulta, jeho spolujazdec a druhý vodič utrpeli predbežne ľahké zranenia. Došlo aj k úhynu diviaka, ktorého si z miesta nehody prevzali v zmysle zákona poľovníci. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhania pre ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy z nedbanlivosti. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.Podľa krajskej hovorkyne hasičov Júlie Kedrovej na mieste zasahovali holíčski hasiči, ktorí jednu zakliesnenú osobu vyslobodili pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby. Na vozidlách boli vykonané protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny hasiči zachytili pomocou sorpčných materiálov.Senickí policajti podľa Linkešovej evidujú od začiatku roku viacero nehôd, pri ktorých vošla na cestu náhle lesná zver. Polícia preto upozorňuje vodičov, aby boli pri prejazde niektorými úsekmi ciest, ktoré sú označené aj príslušnou dopravnou značkou, obzvlášť v strehu a najmä v ranných a večerných hodinách možný stret so zverou predvídali.