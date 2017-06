To sa ešte nestalo:Víťazi NBA odmietajú ísť k Trumpovi do Bieleho domu

Hráči Golden State Warriors oslavujú zisk trofeje v NBA, 12. júna 2017. Foto: TASR/AP Hráči Golden State Warriors oslavujú zisk trofeje v NBA, 12. júna 2017. Foto: TASR/AP

Washington 14. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors po zisku titulu v NBA pravdepodobne neabsolvujú tradičný ceremoniál, pri ktorom prezident USA pozýva víťazov hlavných zámorských profesionálnych súťaží do Bieleho domu. Dôvodom je nesúhlas s politikou súčasnej hlavy štátu Donalda Trumpa.Ak by Warriors napriek rôznym náznakom odporu z ich strany predsa len dostali pozvánku, zrejme ju podľa zámorských médií odmietnu. Už v novembri tréner Steve Kerr uviedol, že v prípade návratu na trón nepôjde do Bieleho domu. "Úprimne si myslím, že nie je nikto menej vhodný na to, aby bol prezident. Skutočne si niekto myslí, že je Trump dobrý líder? Na niečo také musíte mať určité kvality," povedal Kerr ešte vlani v novembri. Proti Trumpovi sa vyslovilo aj niekoľko hráčov Golden State vrátane lídra tímu Stephena Curryho, Andreho Iguodalu či Shauna Livingstona.Otázkou je, či sa Warriors, ktorí sa na trón vrátili po ročnej pauze triumfom 4:1 vo finálovej sérii s Clevelandom, sa za tejto situácie vôbec pozvánky dočkajú. "Teraz oslavujeme náš triumf a pozvanie z Bieleho domu ešte neprišlo. Keď sa tak stane, zaujmeme k tomu stanovisko," uviedol klub v oficiálnom tlačovom vyhlásení.