Tohtoročný Deň zeme vyzýva: obmedzte plasty

Stačí povedať „Nie, ďakujem“: Najjednoduchšou cestou, ako obmedziť spotrebu plastov je odmietnuť ich. Napríklad nepoužívať v baroch a reštauráciách slamky. Túto myšlienku podporuje kampaň #StopSucking pod záštitou nadácie Lonely Whale či iniciatíva londýnskeho denníku Evening Standard, The Last Straw. Pomôže tiež nebrať si pri pravidelných nákupoch igelitky.

Preč s jednorazovými obalmi: Aj drobnosti, napríklad látková nákupná taška či vlastný pohár v kaviarni môžu z dlhodobého hľadiska predstavovať zmenu. Spoločnosť Dell sa napríklad tento rok rozhodla nepodávať na konferencii Dell Technologies World nápoje v plastových fľašiach, ušetrí ich tak až 65 000.

Recyklovať, recyklovať, recyklovať: Ak sa odpad správne nevytriedi, skončí v spaľovni alebo na skládke. Každá nádoba slúži špecifickému odpadu a je dobré vedieť, kam aký odpad patrí.

Na značke záleží: Trvalá udržateľnosť sa stala prioritou pre mnohé firmy, ktoré tomu prispôsobujú aj svoje výrobky a služby. Spoločnosť Dell napríklad používa plastový odpad z oceánov či prírodné suroviny ako bambus na výrobu ekologických obalov. Značka Adidas zasa z plastov, ktoré znečisťujú oceány vyrobila viac než milión párov topánok.

Odstráňme, čo sme už vytvorili: Nie je dôležité len zamedziť vzniku nového plastového odpadu, pozornosť je treba venovať aj postupnému odstraňovaniu toho existujúceho. Čo keby ste sa túto nedeľu stretli v parku s priateľmi a vyčistili ho od plastového odpadu?



BRATISLAVA 20. apríla 2018 (WBN/PR) - Keď Leo Baekeland v roku 1907 prišiel s prvým syntetickým plastom, nikto si neuvedomil, aký obrovský vplyv bude mať tento materiál na ľudské zdravie, životné prostredie a klimatické podmienky. Masívna spotreba plastov ohrozuje najmä oceány. Výskumníci odhadujú, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastových čiastočiek ako rýb.Hlavnou témou tohtoročného Dňa Zeme , ktorý pripadá na nedeľu 22. apríla je plastový odpad. „Vlády, neziskové organizácie ale aj mnohé firmy si už uvedomujú ničivý dopad plastového odpadu. Problém je potrebné riešiť na globálnej úrovni, no začať treba od jednotlivcov,“ upozorňuje Louise Koch, riaditeľka pre spoločenskú zodpovednosť Dell v regióne EMEA. „Deň Zeme je príležitosťou, aby sa každý z nás zamyslel nad tým, aký vplyv má naše správanie na zdravie a prostredie, v ktorom žijeme.“Plast sa nikdy úplne nerozloží, iba sa časom rozpadne na menšie kúsky. Väčšina z nich nie je väčšia ako 5 mm, preto si ich ryby mýlia so svojou prirodzenou potravou, fytoplanktónom. Plast v oceánoch ale neškodí iba živočíchom. Každému človeku, ktorý skonzumuje priemerné množstvo morských plodov, sa zároveň do tela dostáva približne 11 000 plastových čiastočiek ročne. Také množstvo chémie môže spôsobovať niektoré druhy rakoviny, poruchy imunity či obezitu.Plasty prispievajú tiež ku klimatickým zmenám. Spôsobujú zvyšovanie emisií metánu, ktorý je jednou z hlavných príčin globálneho otepľovania. Navyše, keďže ide o ropný produkt, už len ich výroba znásobuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére.Ako znížiť množstvo plastov okolo nás? Louise Koch navrhuje päť malých krokov: