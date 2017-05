Tom Cruise: Top Gun bude mať pokračovanie

Hollywoodska hviezda Tom Cruise. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 24. mája (TASR) - Filmoví fanúšikovia sa čoskoro dočkajú pokračovania kultového akčného filmu Top Gun. Potvrdil to dnes hollywoodsky herec Tom Cruise, ktorý si v pôvodnej snímke z roku 1986 zahral hlavnú úlohu.povedal 54-ročný Cruise v rannom programe austrálskej televíznej stanice Channel 7. Herec v Austrálii momentálne propaguje svoj najnovší film Múmia.Top Gun o výcviku pilotov vojenského námorníctva Spojených štátov spravil z Cruisa medzinárodnú hviezdu. Film bol napriek zmiešanej kritike kasovým trhákom a po celom svete zarobil vyše 350 miliónov dolárov.Snímka získala aj jednu sošku Oscara i Zlatý glóbus za najlepšiu pôvodnú pieseň, Take My Breath Away od talianskeho skladateľa Georgia Morodera a v podaní americkej skupiny Berlin.Fámy o pokračovaní filmu kolujú už niekoľko rokov. Producent pôvodného filmu Jerry Bruckheimer vlani na sociálnej sieti Twitter uviedol, že sa s Cruisom stretol a