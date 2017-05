Speváčka Ariana Grande sa po útoku v Manchestri vrátila domov do USA

Ariana Grande Foto: TASR/AP Ariana Grande Foto: TASR/AP

Fanúšikovia prosia Justina Biebera, aby zrušil koncerty; popová mládež má obavy

Justin Bieber Foto: TASR/AP Justin Bieber Foto: TASR/AP

Manchester 24. mája (TASR) - Speváčka Ariana Grande sa v utorok vrátila domov do Spojených štátov, teda deň po tom, čo samovražedný bombový útočník zabil na jej koncerte v britskom meste Manchester 22 ľudí. Od útoku pretrvávajú pochybnosti, či bude môcť speváčka pokračovať v európskom turné, napísala tlačová agentúra Reuters.Fotografie zverejnené na webovej stránke britského denníka Daily Mail zachytávali Arianu Grande (23), ako schádza schodmi zo súkromného lietadla na letisku v jej rodnom meste Boca Raton v americkom štáte Florida, a v ústrety jej idú členovia rodiny.Na fotografiách bolo vidieť skľúčenú drobnú speváčku oblečenú v bežnej teplákovej súprave, pričom ju na pristávacej dráhe víta jej priateľ, rapper Mac Miller, a odvádza ju do pristaveného auta.Speváčka sa neukázala na verejnosti od pondelkového neskorého večera, keď došlo na konci jej koncertu k explózii v zaplnenej hale Manchester Areny. Pri útoku zahynulo 22 ľudí, niektoré z nich boli tínedžerky alebo malé dievčatá. Speváčka vyšla z útoku bez zranení.Britská polícia identifikovala podozrivého útočníka ako 22-ročného Salmana Abediho, ktorý sa narodil v Manchestri rodičom líbyjského pôvodu. K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS) a uviedla, že išlo o odvetu "križiakom", ale v jej opise atentátu boli nezrovnalosti.Speváčka zatiaľ vydala jediné vyhlásenie, na Twitteri, asi päť hodín po útoku. Napísala v ňom, že je "zlomená"."Je mi to veľmi ľúto, z hĺbky srdca. Nemám slov," dodala v tvíte.Americká speváčka vystupovala v Manchestri v rámci európskej časti turné, na ktorom propagovala svoj tretí album "Dangerous Woman". V nasledujúcich týždňoch mala v pláne aj vystúpenia v Londýne, Belgicku, Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku.Napriek špekuláciám, že zruší zvyšok turné, nebolo vydané žiadne oficiálne oznámenie.Grande sa najviac preslávila singlami "Problem" a "Break Free", uznanie vyvoláva aj jej hlasový rozsah, u popovej speváčky výnimočne široký.Fanúšikovia kanadského popového speváka Justina Biebera v utorok žiadali, aby boli zrušené blížiace sa koncerty jeho britského turné. To len zdôrazňuje, že pondelkový samovražedný bombový útok na koncerte americkej speváčky Ariany Grande v britskom Manchestri môže mať skutočne nepriaznivý vplyv na hudobníkov so základňou mladých fanúšikov. Napísala to tlačová agentúra Reuters.Bieber (23) má v júli odohrať koncert pod holým nebom v londýnskom Hyde Parku. Ale jeho obdivovatelia a obdivovateľky už zaplavili sociálne siete výzvami, že by nemal vystúpiť, kvôli bezpečnosti fanúšikov aj svojej vlastnej."Zrušte Justinov koncert v Spojenom kráľovstve, prosím! Chceme, aby bol v bezpečí," napísal ktosi na účte Bieberovho manažéra Scootera Brauna na Instagrame.Braun je aj manažérom speváčky Grande (takisto 23), ktorej fanúšikovskú základňu tvorí mnoho tínedžeriek a malých dievčat. Aj ony boli v pondelok večer 22. mája na jej koncerte v anglickom meste Manchester, kde samovražedný bombový útočník zabil 22 ľudí a zranil ďalších 59 osôb, mnohých kriticky.Speváčka hitu "Problem" odletela v utorok po útoku domov do amerického štátu Florida, aby trávila čas s rodinou, napísal denník Daily Mail na webovej stránke. Nie je jasné, či sa uskutoční zvyšná časť jej svetového turné, vrátane vystúpení v Londýne a Európe.Leanne Murrayová (20), ktorá žije v Írsku, má vstupenky na budúcomesačný Bieberov koncert v Dubline. Avšak po pondelkovom útoku uvažuje, že ich predá.Koncertné šnúry sú pre hudobníkov v posledných rokoch jedným z najlepších zdrojov príjmov. Najúspešnejších desať svetových turné vynieslo v roku 2016 celkovo 1,67 miliardy dolárov, ako uvádza týždenník hudobného priemyslu Pollstar - pričom len samotný Bruce Springsteen zarobil 268,3 milióna dolárov.Popové hviezdy ako Taylor Swift, Bieber, One Direction a Grande tiež patria medzi najlepšie zarábajúcich muzikantov. Grande mala z turné od apríla 2016 do apríla 2017 hrubý príjem vyše 25 miliónov dolárov. Bieber zarobil v roku 2016 v hrubom 163 miliónov dolárov, napísal Pollstar.