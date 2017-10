Tom Petty mŕtvy? To je jednoducho zlé, osobnosti reagujú na smrť známeho hudobníka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) - Vo veku 66 rokov zomrel americký hudobník a spevák Tom Petty. Rodák z mesta Gainesville na Floride skonal v losangeleskom UCLA Medical Center, kde ho hospitalizovali po tom, ako v pondelok ráno utrpel infarkt.Na úmrtie speváka a gitaristu formácie Tom Petty and the Heartbreakers už reagovalo množstvo osobností. Agentúra SITA prináša výber z nich."Je to šokujúca, zdrvujúca správa. Toma som mal veľmi rád. Bol úžasný umelec, plný svetla, priateľ a nikdy na neho nezabudnem," uviedol pre denník Los Angeles Times hudobník Bob Dylan."Tomovi Pettymu a jeho rodine posielam v tomto ťažkom čase lásku," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter hudobník Paul McCartney."Som zronený z toho, čo som počul o Tomovi Pettym. Tom bol skvelý textár a tvorca. Bude chýbať každému, kto miluje hudbu," hudobník a člen kapely The Beach Boys Brian Wilson."Amerika v utorok stratila jedného zo svojich hudobných velikánov. Ďakujem ti, Tom Petty, za všetku hudbu. Pre mňa budeš žiť navždy," herec a hudobník Kiefer Sutherland."Miloval som Toma Pettyho a robil coververzie jeho piesní preto, lebo som chcel vedieť, aký je to pocit lietať. 'Patríš niekam, kde sa cítiš voľné'," uviedol na Twitteri spevák a hudobník John Mayer citujúc Pettyho skladbu Wildflowers."Nie! Stratili sme Toma Pettyho. Odvtedy ako bol naším predskokanom v sedemdesiatych rokoch sa stal geniálnym skladateľom a interpretom. Miloval som jeho hudbu," gitarista a spevák kapely Kiss Paul Stanley."Ďalší úžasný človek odišiel tak skoro. Tom Petty, bol si výnimočným talentom. Tvoj odkaz bude žiť naďalej," basgitarista kapely Kiss Gene Simmons."S úmrtím ďalšieho úžasného rockera Toma Pettyho prichádzajú v utorok ďalšie smutné správy. Bol úžasným textárom s klasickými piesňami, ktoré zanechali stopu v životoch mnohých milujúcich fanúšikov, ktorých aj on miloval. Svet stratil velikána. Stále s nami žije v jeho hudbe," hudobník Meat Loaf."Som šokovaný a smutný z toho, čo som sa dopočul o Tomovi Pettym. Mali sme šťastie, že sme ťa našli. RIP," spevák Billy Idol."Som veľmi smutná z toho, že umrel Tom Petty. Bol to taký úžasný a inšpirujúci umelec. Budem si ceniť spomienky na čas, ktorý sme spolu strávili minulé leto," speváčka Shania Twain."Tom Petty mŕtvy? To je jednoducho zlé," spisovateľ Stephen King.Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, ew.com, edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.