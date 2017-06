Tomanová: Klebety či výmysly nemôžu byť nadradené právnym predpisom

Viera Tomanová, archívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. júna (TASR) – Osobná neznalosť, klebety či výmysly nemôžu byť nadradené právnym predpisom a medzinárodným dohovorom. Myslí si to komisárka pre deti Viera Tomanová, ktorá takto reagovala na kritiku jej ročného pôsobenia v tomto úrade zo strany opozičných poslankýň.zdôraznila Tomanová na záver rozpravy k správe o činnosti komisárky.Kritizujúca poslankyňa za SaS Natália Blahová sa podľa Tomanovej uchádzala o post komisára pre deti, ale deti jej boli dobré len na to, aby zneužila ich príbeh na publicitu.adresovala komisárka Blahovej. Poslankyňa totiž Tomanovú v rámci svojho vystúpenia kritizovala okrem iného aj za to, že nepochopila princíp úradu, ktorý zastáva a že nestojí na strane detí, ale háji inštitúcie na úkor najlepšieho záujmu detí.Podľa Tomanovej však niektoré poslankyne, ktoré v pléne vystúpili, ako Blahová, Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Anna Verešová alebo Erika Jurinová (obe OĽaNO-NOVA) nepatria do tohto parlamentu, pokiaľ sa nenaučia dodržiavať platný právny stav.Čo sa týka detského domova jej dcéry, Tomanová zdôraznila, že žiaden podnet na tento domov nebol jej úradu doručený. "priblížila Tomanová.V správe o činnosti komisára pre deti za rok 2016 Tomanová okrem iného konštatovala, že súd nevypočúval deti pred umiestnením do resocializačného zariadenia, trestanie za porušovanie pravidiel bolo nejasné, nerešpektoval sa názor, boli porušované práva detí.Komisárka sa v správe zameriava na viaceré oblasti. Počas ročného pôsobenia úradu sa vyskytli problémy v oblasti náhradnej starostlivosti, násilia páchaného na deťoch či v oblasti poskytovania sociálnych dávok. Komisárka v správe vymenováva niekoľko prípadov, ktoré úrad prešetroval.konštatuje komisárka.