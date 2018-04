Top hráčom Ligue 1 jeden z kvarteta Neymar, Cavani, Mbappe a Thauvin

Na snímke brazílsky futbalový útočník Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. apríla (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Neymar z Paríža St. Germain figuruje v nominácii na najlepšieho hráča Ligue 1 v tejto sezóne. Jeho protikandidátmi sú kluboví spoluhráči Edinson Cavani a Kylian Mbappe, resp. krídelník Olympique Marseille Florian Thauvin.Ako v piatok informovala agentúra AP, meno víťaza bude známe 15. mája. Minulý rok prestížne ocenenie získal Cavani.Neymar odohral v tejto sezóne za PSG iba 20 ligových zápasov, v ktorých strelil 19 gólov. V ďalších mu zabránilo zranenie pravej nohy, pre ktoré sa podrobil operácii. Najdrahší hráč planéty prišiel minulý rok do Paríža z FC Barcelona za 222 miliónov eur. Do prípravného kempu Brazílie pred MS v Rusku, ktorý sa začne 21. mája v Rio de Janeiro by Neymar už mal nastúpiť.