Topfest odkrýva tohtoročný line-up, na tieto kapely sa už môžete tešiť

Na snímke hlavné pódium 13. ročníka festivalu Topfest počas koncertu nemeckej rockovej kapely Guano Apes. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Festival Topfest 2017 pokračuje v odkrývaní tohtoročného programu a prostredníctvom nečakaných hudobných prekvapení naďalej potvrdzuje prerod z rockového na multižánrové podujatie. Po menách ako Bastille, Skindred či Karel Gott pribúda do programu multi-etnická rómska punková hudobná smršť Gogol Bordello, ktorá na Slovensko pricestuje až z New Yorku.Gogol Bordello je osemčlenná rómska formácia, ktorej tvorba je najčastejšie škatuľkovaná ako „gypsy punk“. Hoci je skupina pôvodom z New Yorku, jej členovia sú pestrou zmesou imigrantov z východnej Európy. Obľúbený multi-etnický projekt je inšpirovaný rómskou kultúrou a známy svojimi búrlivými koncertmi. Pre skladby Gogol Bordello sú charakteristické harmonika a husle v kombinácii s bicími, elektrickými gitarami a žánrovou prímesou punku, dub stepu a kabaretu.Headlinerom formácie je charizmatický ukrajinský emigrant Eugene Hütz, známy tiež z filmovej snímky Všetko je osvetlené či z dokumentu o punkovej scéne v New Yorku Kill Your Idols.uviedol pre médiá organizátor Dušan Drobný na margo netradičnej kombinácie rómskej kultúry a punkovej hudby v programe Topfestu.Skupina je na scéne od roku 1999, na konte má päticu štúdiových albumov Voi-LaIntruder (1999), Multi Kontra Culti vs. Irony (2002), Gypsy Punks: Underdog World Strike (2005), Super Taranta! (2007) a Trans-Continental Hustle (2010).Jednou z prelomových skladieb Gogol Bordello je singel Start Wearing Purple, vďaka ktorému kapela prenikla na britskú scénu. Medzi najsledovanejšie videoklipy Gogol Bordello patria AmericanWedding, Immigraniada, PalaTute či Wonderlust King. Kapela má za sebou dokonca spoluprácu s Madonnou, 7. júla 2007 si ju na legendárny londýnsky štadión Wembley pozvala, aby spoločne odohrali pieseň La Isla Bonita. Slovenskí fanúšikovia mohli Gogol Bordello naposledy vidieť v roku 2008 v bratislavskom Divadle Aréna.Do line-upu Topfestu v týchto dňoch pribúdajú i mená zástupcov slovenskej i českej hudobnej scény. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenie skupiny Horkýže Slíže aj na koncert legendy československého hard rocku a heavy metalu, českú formáciu Citron.Festival Topfest 2017 sa uskutoční v dňoch 30. júna až 1. júla na piešťanskom letisku.Predpredaj permanentiek prebieha v sieťach Ticketportal, Predpredaj.sk a Žijemehudbou.sk. TASR informovala Adriána Čahojová z agentúry Soul For Show.