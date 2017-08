Topoľčianske hody prinesú do mesta množstvo koncertov

Líder populárnej skupiny Vidiek Ján Kuric. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Topoľčany 12. augusta (TASR) – Topoľčianskou kvapkou krvi a hudobnými koncertmi sa začal 23. ročník Topoľčianskych hodov. Hlavný program podujatia dnes ráno otvoril Deň ľudových remesiel, po ktorom budú nasledovať vystúpenia hudobných i tanečných skupín.Po predstavení ľudových remeselníkov ukončí dnešný hodový deň akustický koncert kapely Band at the end v Koncertnej sieni pod radnicou. Pred domom kultúry vystúpi skupina Texas a na záver dňa sa na Námestí M. R. Štefánika predstaví kapela Profil.Nedeľný (13.8.) program Topoľčianskych hodov otvorí o 16. hodine popoludní vystúpenie SĽUK-u s programom Krížom krážom. Návštevníkom podujatia sa v ďalšom programe predstavia deti zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a hudobná skupina M-trio. Pripravené je aj divadelné predstavenie Cirkus Šardám a záver hodovej zábavy bude patriť koncertu skupiny Vidiek s programom The Greatest hits.