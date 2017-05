Toto si myslia Slováci o hospodárskej situácii v SR

Na snímke pohľad na bratislavské Staré mesto, Dóm svätého Martina (uprostred), Rázusovo nábrežie (dole), v strede zdola hore cestná estakáda z Mosta SNP, Rybné námestie a Staromestská ulica. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 19. mája (TASR) - Podľa mienky 15 % občanov sa hospodárska situácia na Slovensku za posledných dvanásť mesiacov vcelku zlepšila, 39 % odpovedajúcich si myslí, že je rovnaká a 38 % opýtaných je presvedčených, že sa zhoršila. Vyplýva to z aprílového prieskumu Štatistického úradu (ŠÚ) SR.Pri očakávaniach do budúcnosti sa 18 % opýtaných vyjadrilo, že počas nasledujúcich dvanástich mesiacov sa podľa ich názoru hospodárska situácia v SR vcelku zlepší. Takmer dve pätiny oslovených občanov (37 %) sú presvedčené, že hospodárska situácia zostane rovnaká a necelá tretina (31 %) počíta so zhoršením.Pri hodnotení doterajšieho vývinu spotrebiteľských cien 18 % respondentov tvrdí, že aktuálne ceny sú rovnaké ako pred rokom. Polovica (50 %) oslovených si myslí, že ceny tovarov a služieb na Slovensku sa za posledných 12 mesiacov trochu zvýšili, stredne sa zvýšili podľa 17 % opýtaných a 6 % je mienky, že sa zvýšili výrazne. Názor, že sa ceny znížili, mal 2-% zastúpenie.Takmer dve tretiny (64 %) opýtaných očakávajú v budúcnosti zvyšovanie cien tovarov a služieb. Počas nasledujúcich dvanásť mesiacov 11 % oslovených občanov predikuje pomalšie tempo zvyšovania cien ako doteraz, podľa mienky 36 % respondentov sa ceny budú zvyšovať rovnakým tempom ako doposiaľ a 17 % odpovedajúcich predpokladá, v porovnaní so súčasným stavom, rýchlejšie zvyšovanie cien. Pätina (20 %) účastníkov prieskumu prognózuje ustálenú cenovú hladinu a 2 % respondentov očakávajú jej znižovanie.Nezamestnanosť na Slovensku sa v nasledujúcich 12 mesiacoch podľa mienky 34 % respondentov vcelku zníži, rovnaká časť účastníkov prieskumu (34 %) zastáva názor, že zostane rovnaká a menej ako štvrtina (24 %) odpovedajúcich počíta s jej zvýšením.Za uplynulých 12 mesiacov sa podľa reakcií 20 % respondentov finančná situácia vlastnej domácnosti vcelku zlepšila, približne polovica oslovených osôb (52 %) odpovedala, že situácia ostala rovnaká a viac ako štvrtina (26 %) opýtaných zaznamenala celkové zhoršenie finančných pomerov vo svojej domácnosti.Počas nasledujúcich dvanástich mesiacov sa finančná situácia vlastnej domácnosti podľa vyjadrení 17 % odpovedajúcich vcelku zlepší, podľa mienky viac ako polovice (57 %) opýtaných zostane rovnaká. Výhľad do blízkej budúcnosti je pre necelú pätinu (18 %) respondentov nepriaznivý, pretože rátajú so zhoršením finančného krytia svojich potrieb v nasledujúcich 12 mesiacoch.Zisťovanie Spotrebiteľský barometer, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2017, mapovalo mienku občanov o hospodárskej situácii na Slovensku, zaoberalo sa sebareflexiou finančných pomerov domácností a priblížilo investičné zámery obyvateľstva.