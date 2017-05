Totti sa lúčil s dresom AS Rím: Zostal by som ďalších 25 rokov

Francesco Totti Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 29. mája (TASR) - Taliansky futbalista Francesco Totti sa po 25 sezónach rozlúčil s pôsobením v AS Rím. Ikona rímskeho klubu odohrala svoj posledný zápas v nedeľu proti FC Janov. Štyridsiatnik Totti nastúpil za AS celkovo v 785 zápasoch, zaznamenal v nich 307 gólov.Nedeľňajší duel začal na lavičke, na trávnik prišiel v 54. minúte namiesto Mohameda Salaha za aplauzu v stoji v podaní 60.000 fanúšikov na Stadio Olimpico. Tisícky ľudí mali na sebe jeho dres s číslom 10 v červenej alebo bielej farbe, ďalší tričká s nápisomAj hráči oboch tímov nastúpili v špeciálnych dresoch venovaných Tottimu.vynímalo sa na zadnej strane janovských dresov.Po skončení zápasu sa postavil do stredového kruhu a prihovoril sa fanúšikom.odkázal plný emócií fanúšikom. Potom si zobral na ruky dcérku Isabel a spoločne s manželkou Ilary Blasiovou a ďalšími dvoma deťmi urobili čestné kolo okolo Olympijského štadióna. V jeden moment sa zastavil a rozplakal sa na manželkinom ramene.Totti odohral za AS spolu 785 zápasov, viac ich v Taliansku mali na konte v drese jedného klubu len legendy Paolo Maldini (902/AC Miláno) a Javier Zanetti (858/Inter Miláno). V Serie A nastrieľal 250 gólov, viac zaznamenal len Silvio Piola v období rokov 1929 až 1954 (274 presných zásahov). V drese rímskeho klubu debutoval v roku 1993 vo veku 16 rokov. V roku 1998 sa ako 22-ročný stal najmladším kapitánom v histórii súťaže. V roku 2001 získal s AS svoj jediný titul šampióna Serie A.