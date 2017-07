TOUR: Kittel sa neponáhľa s výberom tímu, chce sa rozhodnúť správne

Nemecký cyklista Marcel Kittel Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saint-Etienne 17. júla (TASR) - Elitný nemecký cyklista Marcel Kittel sa rozhodne o svojom novom pôsobisku na ďalšie sezóny až po Tour de France. Dvadsaťdeväťročný šprintér vyhral na prebiehajúcom ročníku slávnych pretekov už päť etáp, dokopy ich má na konte štrnásť a v tomto ohľade je najúspešnejší Nemec v histórii.Kittelovi vyprší kontrakt so súčasným tímom Quick-Step Floors na konci prebiehajúcej sezóny. Neistá budúcnosť mu však problémy nerobí.povedal pre agentúru dpa Kittel, ktorý si v pondelok spolu s ďalšími pretekármi vychutnával druhý voľný deň na Tour pred náročným "alpským" týždňom.O jeho služby sa intenzívne zaujíma stajňa Kaťuša-Alpecin, v ktorom by sa Kittel stretol s viacerými krajanmi. jedným z nich je časovkársky špecialista Tony Martin.povedal na jeho možný príchod. Záujem o neho prejavili aj ďalšie tímy, ale je možné, že Kittel nakoniec predĺži kontrakt so súčasným zamestnávateľom Quick-Stepom.