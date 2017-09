Trabzonspor má záujem o Hubočana: Koľko miliónov zaň ponúka?

Na snímke obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Tomáš Hubočan. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Marseille 5. septembra (TASR) - Turecký futbalový klub Trabzonspor ponúkol dva milióny eur za služby slovenského reprezentanta Tomáša Hubočana. Ten je hráčom Olympique Marseille, no tréner Rudi Garcia s ním už údajne nepočíta. Informoval o tom francúzsky denník l'Equipe.Čoskoro tridsaťdvaročný (17. septembra) obranca prišiel do Marseille v júli 2016 z Dinama Moskva, no vo francúzskom klube nezískal stabilné miesto v základnej zostave. Odchovanec Žiliny hral v minulosti aj za Zenit Petrohrad, s ktorým vyhral dvakrát ruskú ligu i Superpohár a raz domáci pohár.Športový riaditeľ Trabzonsporu Ersun Yanal sa s ním mal stretnúť počas prebiehajúcej reprezentačnej prestávky. Prestupové obdobie sa v Turecku skončí v piatok 8. septembra.V Trabzonspore pôsobila ďalší traja Slováci Ján Ďurica, Juraj Kucka a Matúš Bero.