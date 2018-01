Tradičné značky ASTRID a INDULONA teraz patria k sebe, spája ich spoločný vlastník

Značky s dlhou tradíciou

ASTRID a INDULONA teraz patria do skupiny SARANTIS Group

BRATISLAVA 18. januára 2018 (WBN/PR) - Na základe akvizície sa spojili tradičné značky ASTRID a INDULONA, ktoré sú na slovenskom a českom trhu významnými hráčmi vo svojom segmente. Dve legendárne značky s dlhoročnou tradíciou, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o pokožku, teraz patria k sebe. Spoločnosť Astrid T.M. a.s., člen skupiny Sarantis, kúpila spoločnosť Saneca Trade s.r.o. Za túto akvizíciu zaplatila 8,5 milióna eur a stala sa tak 100-percentným vlastníkom značiek INDULONA a PAREXYL.Indulona je na slovenskom a českom trhu dlhodobo jednotkou v kategórii krémov na ruky a to s výrazným náskokom pred konkurenciou medzinárodných i lokálnych firiem. V tomto roku oslávi 70 rokov svojej existencie. Ročne sa v Hlohovci vyrobí približne 6 miliónov kusov krémov. Ide o jeden z mála kozmetických produktov, ktorý sa vyrába za najprísnejších hygienických podmienok porovnateľných s výrobou farmaceutických liečiv. ASTRID, ktorý sa zaoberá vývojom výrobkov pre zdravú a krásnu pokožku, je na slovenskom trhu ešte o sto rokov dlhšie. Tradícia tejto značky je dlhá už 170 rokov! „Uvedomujeme si hodnotu tradičných značiek a preto budeme v prípade uvádzania nových výrobkov dbať na to, aby nestratili nič zo svojej autentickosti. Pri produktoch ASTRID sa nám to dlhodobo darí a rovnakého konceptu sa budeme držať aj pri Indulone. Receptúra ​Indulony je absolútne unikátna a preverená generáciami, na tej určite nechceme nič meniť. Vždy staviame na rokmi preverenej kvalite, ktorá však ide v súlade s poslednými trendmi kozmetického priemyslu,“ hovorí k novému spojeniu značiek Krzysztof Kaminski, generálny manažér SARANTIS pre Českú a Slovenskú republiku a člen predstavenstva ASTRID T.M. a.s.ASTRID a INDULONA patria do skupiny Sarantis Group, ktorá je významným európskym hráčom v oblasti kozmetiky, vôní a potrieb pre domácnosť. Skupina Sarantis sídli v Grécku a má pobočky v deviatich európskych krajinách. Vďaka tomu si udržiava skupina silnú medzinárodnú pozíciu a distribučnú sieť, ktorá má potenciál upevniť postavenie tradičných slovenských a českých značiek v európskom kontexte.