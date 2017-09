Tragédia na pretekoch v Dánsku, dvaja diváci prišli o život

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Cibulková Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Kodaň 16. septembra (TASR) - Na jednodňových automobilových pretekoch v dánskom meste Randers zomreli dvaja diváci po tom, čo do nich vrazilo auto, ktoré vyšlo z cesty. Informovala agentúra AP.Podľa informácií dánskej polície sedel za volantom 73-ročný muž, spolu s ním bola v aute 22-ročná navigátorka. Obaja diváci podľahli zraneniam krátko po nehode. Vinníka nehody spolu so spolujazdkyňou odviezli do nemocnice, ani jeden však neutrpel vážne zranenia.Zvyšok pretekov, na ktorých sa zúčastnilo 60 posádok, zrušili.