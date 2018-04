TRAGICKÁ NEHODA pri Banskej Bystrici: Zrazil sa autobus s nákladiakom

Dva ľudské životy si vyžiadala pondelňajšia tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala na ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín. Autobus sa zrazil s nákladným vozidlom, zasahovalo takmer 20 hasičov. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



Ako pre TASR konštatovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, k nehode na R1 došlo po 15.00 h. "Diaľkový autobus z doposiaľ nezistených príčin narazil do zadnej časti návesu poľského kamióna. V autobuse zomreli dvaja cestujúci," uviedla policajná hovorkyňa. Príčina nehody je v štádiu vyšetrovania.

Na snímke tragická dopravná nehoda na rýchlostnej ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín 23. apríla 2018. Nehoda nákladného vozidla s autobusom si mala vyžiadať dva ľudské životy, minimálne šesť ďalších ľudí je zakliesnených a zranených.

Foto: TASR Branislav Račko

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Alena Krčová pre TASR o 18.00 h potvrdila, že nehoda si vyžiadala celkovo 12 zranených."Pri nehode utrpeli dve osoby zranenia nezlučiteľné so životom a lekár musel konštatovať smrť. Nehoda si ďalej vyžiadala 12 zranených, z ktorých sa dve osoby zranili ťažko, ďalšie dve stredne ťažko a osem ľudí utrpelo ľahšie poranenia. Na mieste zasahovalo päť posádok ZZS a leteckí záchranári. Štyri osoby boli prevezené do nemocnice v Banskej Bystrici, päť do nemocnice vo Zvolene a dve skončili v nemocnici v Žiari nad Hronom. Jedna osoba bola ošetrená na mieste a nebol potrebný transport do zdravotníckeho zariadenia," povedala Krčová.

Foto: TASR/Branislav Račko





"Lekár leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzal ťažko zranenú 41-ročnú ženu, ktorá utrpela poranenia viacerých častí tela. Po ošetrení bola preložená na palubu vrtuľníka a s tzv. polytraumou prevezená do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," doplnila Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov.



Podľa Farkasovej pri udalosti zasahovali hasiči z Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom a Pliešoviec, ktorí na miesto nehody smerovali aj s evakuačným autobusom HaZZ.

Výberová chronológia havárií slovenských autobusov



3. augusta 2003 - Dopravná nehoda pri Úhornej v okrese Gelnica si vyžiadala 13 mŕtvych a okolo 25 ľahko i ťažko zranených. Autobus plný pútnikov sa zrútil do priekopy.



7. novembra 2005 - Štyria ľudia zahynuli pri tragickej dopravnej nehode pri obci Ožďany, okres Rimavská Sobota, kde došlo k zrážke kamiónu s linkovým autobusom. Zranených bolo ďalších 11 ľudí.



2. septembra 2007 - Cestou z Poľany do Hriňovej v časti Snohy sa zrútil do rokliny autobus s asi 40 cestujúcimi. Pri nehode zahynuli štyri osoby - dvaja muži a dve ženy. V nemocnici skonala piata obeť. Zranilo sa 34 ľudí. Autobus viezol kapelu a folkloristov z Hriňovej, ktorí sa vracali z folklórneho festivalu ľudových hudieb V4 na Poľane.



7. septembra 2008 - Krátko pred šiestou hodinou ráno pri chorvátskom meste Gospič havaroval slovenský autobus. Autobus smerujúci z Košíc do chorvátskeho mesta Vodice zišiel z diaľnice medzi mestami Split a Záhreb. Zdemoloval asi 20 metrov dlhý pás zvodidiel a následne čelne narazil do betónového stĺpa mosta. Vo vozidle bolo 49 prevažne starších cestujúcich. Tragická nehoda si vyžiadala 16 obetí na ľudských životoch vrátane oboch šoférov.



21. februára 2009 - Pri zrážke autobusu a motorového vlaku, ku ktorej došlo na železničnom priecestí medzi Polomkou a Heľpou v okrese Brezno, zahynulo 12 ľudí. Zdravotníci ošetrili 38 zranených, ktorí cestovali v autobuse a vo vlaku.



6. júna 2014 - Tragická havária sa stala na diaľnici D1 v kilometri 74 v smere na Hlohovec. V autobuse sa nachádzalo 29 študentov a dve učiteľky. Vodič zatiaľ z nezistených príčin zišiel mimo cestu a autobus sa prevrátil. Na mieste zomreli štyri dievčatá. Všetky tragicky zomrelé dievčatá chodili do jednej triedy športového gymnázia v Trnave a tri z nich pracovali ako redaktorky školského časopisu Nový Blesk.



5. septembra 2014 - Nehoda autobusu si vyžiadala 32 zranených a dve obete. Medzi zranenými boli aj tri deti. Autobus sa prevrátil na ceste II/502 zo Svätého Jura do Bratislavy okolo 10.25 h. Na mieste nešťastia zahynul šofér autobusu. V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) 8. septembra 2014 nadránom zomrela 75-ročná cestujúca z havarovaného autobusu.



21. júna 2016 - Autobus slovenskej cestovnej kancelárie Aeolus so sídlom v Nitre havaroval okolo 3.30 h miestneho času (SELČ) pri meste Aleksinac v strednom Srbsku, približne 200 kilometrov južne od srbskej metropoly. Nehoda si vyžiadala životy piatich ľudí, troch Slovákov a dvoch žien z Česka. Havarovaný autobus prepravoval na Slovensko dovolenkárov vracajúcich sa z gréckeho ostrova Korfu.



18. mája 2017 – Smrť vodiča autobusu bola výsledkom dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko pred 11.00 h v obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota. Vodič po tom, ako vyšiel zo zastávky v obci Ožďany, prešiel po približne 50 metroch do protismeru. Autobusom prerazil oplotenie detského ihriska a vošiel naň, kde aj zastal. Príčinou nehody bola vodičova náhla zdravotná indispozícia.



14. októbra 2017 – Tragická dopravná nehoda pri obci Nitrica v okrese Prievidza mala osem obetí. V nemocnici podľahla ťažkým zraneniam 48-ročná žena zo Stropkova. K nehode došlo na ceste medzi obcami Horné Vestenice a Nitrianske Sučany. Čelná zrážka kamióna s dodávkou si priamo na mieste nehody vyžiadala život vodiča dodávky a šiestich opatrovateliek. Vodič kamióna utrpel ľahké zranenie.



4. apríla 2018 – Pri Plaveckom Štvrtku (okres Malacky) sa v noci zrazil autobus s hasičskou cisternou. Autobus sa po zrážke prevrátil na bok, pričom dvaja cestujúci utrpeli ľahšie zranenia. Celkovo sa v autobuse viezlo 39 cestujúcich.