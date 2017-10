TRAGICKÝ OMYL: Polícia zastrelila v Riu španielsku turistku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 23. októbra (TASR) - Brazílska polícia pri akcii v jednej z chudobných štvrtí v Riu de Janeiro omylom zastrelila turistku zo Španielska.Ako informoval internetový portál O Globo, policajti sa v pondelok vo favele Rocinha pokúsili zastaviť motorové vozidlo so šiestimi turistami. Keďže vodič okamžite nezastavil, začali strieľať. Zranená turistka, ktorú previezli do nemocnice, tam skonala vo veku 67 rokov.V najväčšej favele Ria de Janeiro je situácia už niekoľko týždňom mimoriadne napätá. Príslušníci bezpečnostných zložiek a ozbrojených síl sa tu pokúšajú zlomiť moc drogových gangov. Krátko pred zastrelením turistky tam policajti čelili útoku priekupníkov s drogami, pri prestrelke utrpeli dvaja z mužov zákona zranenia.Situácia v Rocinhe, ktorý patrí medzi turistami vyhľadávané lokality, bola dlhší čas pokojná. V poolympijskom roku sa tu však verejná bezpečnosť i v súvislosti s úspornými opatreniami u bezpečnostných zložiek dramaticky zhoršila. Vláda tak bola nútená vyslať sem 8500 vojakov, ktorí by do začiatku budúceho roka mali pomôcť potlačiť násilie a kriminalitu.