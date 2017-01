Transparency International kritizuje magistrát v prípade osvetlenia

Na snímke nový primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 11. decembra 2014 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke poslanec NR SR Juraj Droba, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. januára (TASR) – Uzatvorenie zmluvy medzi hlavným mestom a spoločnosťou Siemens na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia bez súťaže je podľa Transparency International Slovensko (TIS) krajne nezodpovedné konanie magistrátu. Podľa mimovládnej organizácie mesto nebolo v časovej tiesni a malo dostatok času pripraviť otvorenú súťaž.uviedol pre TASR riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Pre Bratislavčanov sa podľa neho teraz zvyšuje pravdepodobnosť, že služby osvetlenia dostanú buď drahšie, alebo aj menej kvalitné, lebo magistrát naďalej "zabetónoval" do zákazky len jednu firmu." podotkol Šípoš.Či ide v tomto prípade o porušenie zákona, posúdiť nevie. Ako tvrdí, závisí to od toho, či naozaj žiadna alternatíva na trhu neexistuje." povedal riaditeľ TIS.Poslanec Národnej rady SR Juraj Droba (SaS), ktorý zvažuje kandidovať v tohtoročných voľbách do orgánov samosprávnych krajov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, vo svojom blogu upozornil, že Bratislava uzatvorila koncom decembra 2016 zmluvu na prevádzku verejného osvetlenia s firmou Siemens za takmer dva milióny eur bez súťaže, a to na obdobie 12 mesiacov s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov.Koncom roka 2016 totiž vypršala 20 rokov trvajúca zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú mala Bratislava uzatvorenú s tou istou firmou, spoločnosťou Siemens. Mesto v minulom roku viackrát uviedlo, že kým nebude jasný víťaz verejného obstarávania, bude platiť v meste v rámci verejného osvetlenia prechodné obdobie a že existujú právne mechanizmy, ktoré umožnia prevádzkovať tento systém ďalej aj od 1. januára 2017.Droba však upozorňuje, že služby verejného osvetlenia naďalej zabezpečuje Siemens vďaka priamemu rokovaciemu konaniu, a nie vďaka súťaži.uvádza Droba, ktorý sa pritom odvoláva na zákon o verejnom obstarávaní a na podmienky, kedy môže byť použité priame rokovacie konanie.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tieto tvrdenia vníma ako náznak príchodu volieb do vyšších územných celkov.uviedol. Celková suma za dielo sa mesačne podľa mesta odvíja od počtu aktívnych svetelných bodov, pričom je oproti minulému roku znížená o cenu elektrickej energie, ktorú si Bratislava hradí sama. Priemerne sa cena prevádzky pohybuje na úrovni 132.000 eur bez DPH za mesiac.Spoločnosť Siemens pre TASR uviedla, že uzatvorila zmluvu s mestom na základe rokovacieho konania. Ako tvrdí, v určitých situáciách je to bežne využívaný spôsob verejného obstarávania, pričom daný postup nemal rozporovať ani Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).