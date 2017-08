Trápia vás horúčavy? Uniknite do podzemia českých miest za adrenalínom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. augusta (TASR) – V súčasných tropických horúčavách sú pre turistov na spoznávanie vhodné podzemné priestory v Českej republike s oveľa prijateľnejšou teplotou. Niektoré ponúkajú adrenalínové zážitky."Na dobrodruhov a milovníkov tajomstiev čaká v Česku skrytý svet mestského podzemia. Bývalé štôlne, katakomby, pivnice alebo tajné úkryty tvoria unikátny podzemný systém, ktorý vás pohltí v labyrinte spletitých chodieb a tajomných zákutí," informuje Miroslava Boškovičová z CzechTourism Slovensko.Podľa nej niekoľko vhodných podzemných typov je na Morave. Vo Valticiach sa priamo pod zámkom nachádzajú historické vínne pivnice s dĺžkou 900 metrov. Ich vznik sa datuje do roku 1289 v súvislosti so založením kláštora minoritov. K prehliadke patrí aj organizovaná ochutnávka vín, je tam i výstava vínového skla a skamenelín.V Brne možno navštíviť tri nevšedné historické miesta mestského podzemia. Mincmajstrovskú pivnicu na Dominikánskom námestí, ktorá je súčasťou pivničného komplexu, expozíciami a inštaláciami približuje banícke remeslo. Tiež Labyrint pod Zelným trhom alebo kostnicu pod kostolom sv. Jakuba, ktorá je druhou najväčšou v Európe. Na svoje si tam prídu obdivovatelia architektúry a histórie aj adrenalínoví nadšenci.Adrenalín poskytuje aj Znojemské podzemie, ktoré je najväčším podzemným komplexom v ČR s dĺžkou takmer 27 km. Okrem klasickej prehliadkovej trasy sú pripravené aj tri adrenalínové, rozdelené podľa náročnosti. Potme, len s čelovkou na helme, sa dá brodiť vodou, prechádzať uzučkými chodbami alebo liezť po rebríku do neznáma.Fosforeskujúca chodba v Jihlavskom podzemí meria 25 km. Vznikla prepojením pivničných priestorov, ktoré začali tesať do skaly pod mestom koncom 13. storočia. Chodby sú na mnohých miestach až v troch poschodiach pod sebou a najhlbšia trasa vedie 18 metrov pod zemou. Raritou je fosforeskujúca chodba, ktorej steny po nasvietení zeleno svetielkujú. Súčasťou prehliadkových trás sú expozície zamerané na minerály a baníctvo.Aj stredoveké podzemie v Tábore má tri poschodia a klesá až 16 m pod úroveň terénu. Mesto Tábor sa rozhodlo ozvláštniť svoje podzemie strašidelnými kompozíciami. V podzemných chodbách sa tak možno stretnúť so stredovekým alchymistom, bielou paňou, katom alebo múmiou.Historické mesto Mělník vo svojich útrobách skrýva najširšiu studňu v ČR. Jej priemer dosahuje viac ako 4,5 metra a hĺbku 54 metrov. Na ceste historickou chodbou k studni je expozícia hrdelného súdnictva a pozorní zbadajú na stenách skamenené mušle a trilobity ako pozostatky z doby ľadovej."Podzemný labyrint v Slavoniciach v Juhočeskom kraji rozhodne nie je pre slabé povahy. Chodby majú veľmi malé rozmery a v istých úsekoch sa brodíte vodou polmetrovými šachtami. Jednoducho adrenalín, aký má byť. Vybrať si môžete z dvoch prehliadkových trás a na cestu so sprievodcom budete vybavení pláštenkou, gumákmi aj baterkou," spresňuje Boškovičová.