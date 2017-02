Trenčianska Správa ciest ušetrí vďaka novej technike 30 % nákladov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Trenčín 7. februára (TASR) – Až 30-% úsporu a ekologickejšiu zimnú údržbu ciest očakáva Správa ciest (SC) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vďaka novej modernejšej technike. V ôsmich strediskách SC TSK pribudli nové nadstavby na posyp.Nadstavby aj s možnosťou posypu so soľankou, ktorá zvyšuje účinnosť posypu, sú využívané v strediskách SC v Považskej Bystrici, Ilave, Myjave, Novom Meste nad Váhom, Nitrianskom Rudne, Prievidzi, Partizánskom i v Bánovciach nad Bebravou.povedal riaditeľ SC TSK Radovan Karkuš s tým, že podstatným elementom je aj možnosť využívať soľanku, ktorá je účinná aj pri veľkých mrazoch a dokáže zvýšiť účinnosť posypu.ocenil ekonomické výhody aj pozitívny dosah na životné prostredie predseda TSK Jaroslav Baška. Nadstavby na vozidlá zakúpila SC TSK prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2016 z krajského rozpočtu za 237.240 eur.Prínosom pre životné prostredie sú aj nové vozidlá, ktoré cestárom v Nitrianskom Rudne, Bánovciach nad Bebravou, v Novom Meste nad Váhom a Myjave umožňujú prepravovať náradie a materiál na údržbu ciest ekologickejšie.dodal Karkuš. Vozidlá pre SC TSK boli financované z rozpočtu TSK v celkovej sume 155.988 eur.S obnovou vozového parku bude TSK pokračovať aj tento rok. Pribudnúť by mali ďalšie tri úžitkové vozidlá na prepravu osôb a materiálu, ďalšie tri posypové nadstavby, tri nové nakladače a kosiace rameno. TSK na to vyčlenil v tohtoročnom rozpočte 525.000 eur, kosiace rameno si zafinancuje SC TSK z vlastných zdrojov.