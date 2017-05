Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka si pripomína 20. výročie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TNUAD), ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 15. mája (TASR) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne jubiluje. Dnes uplynulo presne 20 rokov od schválenia zákona Národnej rady SR o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Práve 15. máj je pre univerzitu výnimočný aj tým, že v deň jej piateho výročia, v roku 2002, bola oficiálne premenovaná na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a odvtedy nesie meno tejto významnej osobnosti novodobých dejín.Ako TASR informovala hovorkyňa TnUAD Lucia Pušicová, trenčianska univerzita patrí medzi najmladšie slovenské univerzity. Do roku 1997 bol Trenčiansky kraj jediným, ktorý nemal na svojom území vysokú školu, a to aj napriek vysokej koncentrácii priemyslu, rozsiahlej výskumnej a vývojovej základni. Pre ďalší sociálny a ekonomický rozvoj kraja, prílev zahraničných investícií a potreby sofistikovanej pracovnej sily bol vznik a zriadenie univerzity nevyhnutným predpokladom.uviedla Pušicová.Podľa rektora TnUAD Jozefa Habánika sa za posledné roky výrazne zmenil vzťah medzi študentmi a univerzitou. Stojí za tým nielen rozvoj vedecko-technickej infraštruktúry, možnosť získania celoeurópsky akceptovaného titulu EUR ING, štúdium v cudzom jazyku, nové akreditované odbory, presunutie časti štúdia do praxe, ale najmä jedna z najnižších mier nezamestnanosti absolventov, ktorú opakovane potvrdzujú štatistiky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj najväčšieho zamestnávateľského portálu profesia.sk.doplnil rektor.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tohtoročnému jubileu prispôsobila aj svoje logo, ktoré takto upravené bude používať počas celého roka 2017. Okrúhle jubileum si pripomenú dnes slávnostným galavečerom v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach.