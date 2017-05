Tréner Cíger a šéf SZĽH Kohút sa stretli zoči-voči v televíznom dueli

Viaceré podrazy pred šampionátom

Chaos v slovenskom hokeji

Kto by mal byť novým trénerom?

BRATISLAVA 25. mája - Zatiaľ čo tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger vidí za neúčasťou hráčov z NHL na nedávno skončených majstrovstvách sveta v nemeckom Kolíne nad Rýnom sabotáž, prezident SZĽH Martin Kohút si to nemyslí. Bez špičky zo zámoria Slováci obsadili na MS 2017 až 14. miesto, najhoršie v histórii účastí v elitnej kategórii od roku 1996."Bolo to sabotované. Bol by som rád, keby sa o tom konečne otvorene začalo hovoriť. S manažérom Robom Švehlom sme nemali problém odstúpiť, ak by sme vedeli, že hráčmi nechcú hrať kvôli nám," uviedol Zdeno Cíger v mimoriadnej diskusnej relácii o kríze v slovenskom hokeji na TV Markíza. "Nemyslím si, že to bola sabotáž a že hráči vedome nechceli reprezentovať," kontroval Martin Kohút.Celkovo sa diskusia medzi dvoma hlavnými predstaviteľmi momentálne rozhádaných strán v slovenskom hokeji niesla v pomerne pokojnom duchu. Cíger priamo nevyzval Kohúta na odstúpenie z funkcie, hoci po niekoľký raz zdôraznil, že sa z jeho strany pred majstrovstvami sveta aj počas nich dočkal viacerých podrazov."Už keď šiel pán Kohút kandidovať za prezidenta, stretol sa s hráčmi z NHL kúsok od môjho domu a nepovedal mi to. Dozvedel som sa to až od susedov. Nechápal som tiež, prečo nemôžem ísť do Ameriky za hráčmi a hovoriť s nimi o reprezentácii, vždy som uprednostňoval osobnú komunikáciu. Boli tam aj ďalšie veci. Tesne pred majstrovstvami sveta prezident generálnemu manažérovi povedal, že s ním už neráta a neskôr počas MS to zopakoval, že nás nepodporí v našich funkciách," spomenul Cíger niekoľko Kohútových zo svojho pohľadu veľkých "prešľapov"."Hráči si komunikáciu prostredníctvom skypu pochvaľovali, hoci osobne som bol len pri troch takýchto rozhovoroch. Čo sa týka môjho interview pre Hospodárske noviny po zápase so Spojenými štátmi americkými na majstrovstvách sveta, nemal som tam povedať to, čo som povedal. Ospravedlňujem sa za to," povedal Kohút smerom k Cígerovi.Ten jeho ospravedlnenie neprijal. Na vyzvanie moderátora TV Markíza, či predsa len nechce pokračovať v konfrontačnejšom tóne, Cíger relatívne pokojne odpovedal: "Ja som stále nahnevaný na to, čo sa stalo, ale nechcem tu kričať alebo sa hádať."Cíger sa cítil podvedený aj svojou vynútenou neúčasťou na seminári odborníkov v Jasnej začiatkom mája, z ktorého vzišlo Memorandum o budúcnosti slovenského hokeja.Cíger si myslí, že seminár vedenie SZĽH schválne naplánovalo v takom termíne, v ktorom on a Švehla museli byť práve s reprezentáciou na majstrovstvách sveta. "Zdeno by mi tam určite neprekážal. Termin sme vybrali preto takýto, lebo si to vyžiadal fínsky lektor. To bol jediný dôvod," vyhlásil Kohút."Mohol aspoň niekto zavolať, že sa niečo také deje a že tam práve nemôžem byť. Nabudúce už asi neprídem," kontroval Cíger.Bývalý skvelý útočník opätovne priznal zodpovednosť za zlé výkony aj umiestnenie na majstrovstvách sveta, ale zároveň zdupľoval, že slovenský hokej sa momentálne nachádza v chaose."Každý robíme chyby, ale čudujem sa, že sa nedáme všetci dokopy. Určite by sme potom dopadli lepšie. Ja som si nevymyslel bojkot, ani hru na skupinky v našom hokeji, Koľko ich vlastne máme? Sme v chaose. Toto je zahrávanie sa pred celým hokejovým národom," povedal si svoje Cíger.Zároveň zopakoval, že pozícia reprezentačného trénera je pre neho už minulosť a pokračovať určite nemieni aj v prípade teoretického záujmu z druhej strany.Na priamu otázku moderátora TV Markíza, kto by mal byť novým reprezentačným trénerom Slovenska v hokeji, jednoznačná odpoveď nepadla ani z jednej strany.Kohút si však pomohol príkladom z nedávnych úspešných MS do 18 rokov, kde Slováci pod vedením Norberta Javorčíka v domácom prostredí predvádzali atraktívny hokej a vo štvrťfinále podľahli Rusom po vyrovnanom priebehu až v predĺžení."Mal by to byť niekto, kto by dokázal čosi podobné ako Noro Javorčík v kategórii do 18 rokov. Samozrejme, videl by som ho rád čo najďalej aj v seniorskom hokeji, ale nemyslím si, že je to jeho súčasná ambícia byť pri reprezentačnom áčku," uviedol Kohút."Som prekvapený touto odpoveďou pána prezidenta. Myslím si, že by tam mal ísť, keď mužstvo pod jeho vedením hralo tak ofenzívne. Osobne som nikdy nesúhlasil s trénerom zo zahraničia a nemyslím si to ani teraz," skonštatoval Cíger.