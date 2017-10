Tretina Nemcov podporuje predčasný odchod Merkelovej z funkcie

Šéfka nemeckej CDU/CSU Angela Merkelová (v strede). Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Berlín 7. októbra (TASR) - Viac než tretina Nemcov si želá, aby kancelárka Angela Merkelová odišla z funkcie skôr, ako sa skončí jej štvrté funkčné obdobie. Informovala o tom dnes tlačová agentúra DPA na základe výsledkov prieskumu, ktorý pre ňu realizoval inštitút YouGov.Približne 36 percent opýtaných sa domnieva, že Merkelová by sa mala vzdať vedenia spolkovej vlády a prenechať ho inému politikovi ešte pred rokom 2021.Podľa 44 percent respondentov by kancelárka mala ostať pri moci celé svoje nadchádzajúce funkčné obdobie. Zvyšných 20 percent k tejto otázke nezaujalo stanovisko.Merkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU) zaznamenala v septembrových voľbách výrazné straty, spolu so svojou sesterskou bavorskou stranou Kresťansko-sociálna únia (CSU) však zostala s 32,9 percenta hlasov najsilnejšou frakciou v nemeckom parlamente.Merkelová v súčasnosti vedie rokovania o vytvorení novej koaličnej vlády, zrejme s ďalšími dvoma stranami.Prieskum tiež ukázal, že Merkelová si naďalej udržiava podporu drvivej väčšiny voličov z tzv. Únie CDU/CSU. Až 81 percent z nich si želá, aby zostala kancelárkou do najbližších volieb, ktoré by sa v riadnom termíne mali konať na jeseň 2021.