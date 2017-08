Tri mosty v Trenčianskom kraji zrekonštruujú za viac ako 630.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Trenčín 2. augusta (TASR) - Mostné objekty v Skačanoch (okres Partizánske), Porube (okres Prievidza) a Čachticiach (okres Nové Mesto nad Váhom) prejdú rekonštrukciou. Investíciou za vyše 630.000 eur sleduje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zlepšenie technického stavu ich nosných konštrukcií. Informovala Lenka Kukučková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.Finančné zdroje na opravu a údržbu mostov bude hradiť kraj zo svojho rozpočtu prostredníctvom Správy ciest TSK. Modernizácia mostov v trojici okresov by mala podľa kraja prispieť k skvalitneniu cestnej infraštruktúry a mala by sa podpísať tiež pod zníženie nehodovosti.V Skačanoch prejde komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou most, ktorý vedie ponad tok Nitrica na ceste III/1765. Práce sa týkajú nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby a bezpečnostných zariadení. Vybraný dodávateľ prác vybúra všetky poškodené časti a nahradí ich novými konštrukciami, odstráni aj poruchy na povrchu mosta – trhliny, pokles vozovky a zdeformované zábradlie. Samotná rekonštrukcia je navrhovaná v dvoch etapách, celkové náklady sú vyčíslené na 324.000 eur a práce by mali byť hotové v časovom horizonte šesť mesiacov od začiatku prác.Na nedostatky a nutnosť rekonštrukcie poukázala aj diagnostika mostnej konštrukcie a podrobná prehliadka mostného objektu ponad Porubský potok v Porube. Rovnako ako v Skačanoch prejde rekonštrukciou nosná konštrukcia, spodná stavba a bezpečnostné zariadenia. Nové konštrukcie nahradia poškodené časti, súčasťou prác bude aj odbúranie nosnej konštrukcie a jej výmena za novú. Náklady by nemali presiahnuť 200.000 eur, pričom celá stavba bude realizovaná v jednej etape. Predpokladaná doba výstavby je tri mesiace od začiatku rekonštrukcie.V Čachticiach prejde rekonštrukciou most cez potok Dudváh. Práce si v tomto prípade vyžiadali poruchy nosnej konštrukcie spôsobené zlým stavebno-technickým stavom povrchu mosta. Problémom je aj nefunkčné zábradlie po oboch stranách, kvôli ktorému sa po moste nemôžu pohybovať chodci. Súčasťou opráv by malo byť aj odstránenie nadmernej hrúbky vrstiev vozovky, ktoré spôsobuje trvalé priťaženie mosta. Správu ciest TSK budú tieto úpravy stáť 108.000 eur a zvládnuť by ich mali za obdobie troch mesiacov.dodala Kukučková.