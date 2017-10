Trnava si spievala a tancovala s Elánom

Na archivnej snímke zľava gitarista Ján Baláž, spevák Jožo Ráž a klávesista Vašo Patejdl počas koncertu skupiny Elán na turné Živých nás nedostanú. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. októbra (TASR) – Dve hodiny s Elánom strávila v piatok (13.10.) večer Trnava. Futbalových fanúšikov v hľadisku a na ploche tamojšej City Arény vystriedali priaznivci tejto dnes už legendárnej skupiny. Prišli nielen domáci - z Bratislavy vypravili do Trnavy špeciálny vlak. Takmer 18.000 divákov si precvičilo svoje hlasivky, takmer 18.000 párov rúk tlieskalo. Usporiadatelia hlásili 17.850 divákov v aréne, čo je návštevnosť, ktorú závidia aj špičkové slovenské futbalové kluby.Učiteľka hudobnej výchovy by žiakom povedala: Dnes si zopakujeme známe pesničky skupiny, z ktorých sa už viaceré stali ľudovkami. Filanove či Zemanove texty známych hitov totiž poznali všetci - skôr narodení, vrstovníci členov kapely, stredná, mladšia aj mladá generácia, ktorá má podstatne menej rokov ako pesničky samotné. Eláni vyrukovali v Trnave s playlistom, ktorý mal vrátane troch prídavkov 26 skladieb.Už mnoho rokov sa v úvode koncertu Jožo Ráž pýta: Sú tu naši kamaráti? A z hľadiska dostáva vždy odpoveď v podobe zborového áno. Skladbou Kamaráti tak aj začali; po nej to bola Vymyslená, Zlodej slnečníc, Stužková, Ulica, Ryšavá z nového albumu, Tretie oko, strieborná lýrovka z roku 1980 Kaskadér, Čo je? Čo je? Čo chceš?, Valiace sa kamene, Tuláci v podchodoch, Zvláštny smútok víťazov, Zanedbaný sex, Páni pripime, Cigary idú do neba, Zaľúbil sa chlapec, nový song Z tričiek zúri Che Guevara, Kráľovná bielych tenisiek, Bosorka, Mláďatá, Voda, čo ma drží nad vodou a Čaba neblázni. Už ako prídavky zazneli Smrtka na pražskom orloji, Tanečnice z Lúčnice, Čakám ťa láska a na úplný záver skladba Živých nás nedostanú z rovnomenného albumu, podľa ktorého aj turné pomenovali.Celkove trikrát sa skupina vrátila na scénu, ktorá mala rozmery 45 (šírka) x 30 (hĺbka) x 18 metrov (výška), vyzbrojená pohyblivými LED panelmi s rozlohou 200 štvorcových metrov. Celú konštrukciu priviezlo do Trnavy spolu desať kamiónov. Stavalo ju 120 ľudí, na ozvučenie bol použitý systém K1.Skupina sa predstavila v zostave Jožo Ráž (spev, basgitara), Jano Baláž (spev, gitara), Vašo Patejdl (klávesy, spev), Peter Farnbauer (gitara, spev), Ľubo Horňák (klávesy) a dychová sekcia v zložení Richard Šimurka (saxofón, flauta), Martin Haas (trombón) a Samo Šimek (trúbka). Trnavským vystúpením ukončila sériu open-air koncertov Živých nás nedostanú, ktoré uviedli v Čechách a na Slovensku. Prvý koncert odohrali 23. septembra 2016 v Karlových Varoch.Skupina Elán vznikla v roku 1968, budúci rok teda oslávi "abrahámoviny". Je najúspešnejšou česko-slovenskou rockovou formáciou, štyrikrát po sebe, v rokoch 1984-1987 získala československého Zlatého slávika v kategórii skupina. Osemkrát po sebe, v rokoch 1998-2005, vyhrala slovenského Zlatého slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch Zlatých slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. V newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007.Na svojom konte majú 14 štúdiových, päť anglických a skoro dve desiatky live a kompilačných albumov. V novembri 2014 vydali štrnásty štúdiový album s názvom Živých nás nedostanú. V septembri 2016 vyšla jeho remastrovaná 2CD verzia aj vinylová verzia. Za tento album si na koncerte 28. augusta vo Východnej prevzali dvojitú platinovú platňu.