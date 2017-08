TRNAVA: Trh dobra a pomoci ponúka potrebné veci

Ilustračná zbierka Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Trnava 21. augusta (TASR) – Trnavčania môžu oddnes až do piatka 25. augusta prispieť na Trh dobra a pomoci. Nepotrebné veci do domácnosti, oblečenie, ale napríklad aj okuliare, hračky či voľne dostupné lieky od nich prevezmú v budove Katolíckej jednoty na Novosadskej ulici.uviedla pre TASR Zdenka Mešťánková, prezidentka Centra pomoci a vzdelávania, ktoré akciu organizuje už pätnásť rokov. Prichádzajú aj záujemcovia, ktorí hľadajú netradičné kúsky do svojich skríň či zbierok šálok, obrázkov či kníh. Výber na trhu je vždy bohatý, nie je to však zadarmododala. Týmto prístupom sa tak organizátori snažia okrem iného predísť javu, že niektoré rodiny si zadarmo nabrali veci vo veľkom a čo sa im následne nehodilo, hádzali po ceste domov do smetiakov i mimo nich.Najčastejšie ľudia prinášajú podľa Mešťánkovej oblečenie a táto komodita ide aj najviac na odbyt. To, čo z trhu zostane, je ponukou pre sociálne zariadenia v Trnave a okolí, v ďalšom slede pre katolícku charitu. A úplným zvyškom naplnia kontajner a pôjde na skládku. Odvoz platí organizátor z výťažku akcie, rovnako ako ostatnú réžiu a nájom. Výzvu na zbierku pre Trh dobra a pomoci vyhlasujú vždy vopred aj v trnavských kostoloch, klienti však prichádzajú zo širšieho okolia. Sú to viacdetné rodiny, osamelí ľudia či bezdomovci.