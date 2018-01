Trump a Wall Street Journal sa sporia o citát

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump obvinil denník Wall Street Journal (WSJ), že ho nesprávne citoval. Spor sa rozhorel o jediné písmeno, a síce, ktoré je však v angličtine v tomto prípade dôležité, pretože je súčasťou vyjadrenia podmieňovacieho spôsobu.Trump tvrdí, že v spomínanom rozhovore pre WSJ povedal:(Pravdepodobne by som mal veľmi dobrý vzťah s (severokórejským vodcom) Kim Čong-unom."Práve totov slovektoré v spojení s osobným zámenom(ja) tvorí stiahnutú formu I'd (I would), je predmetom sporu. V prepise zverejnenom WSJ totiž podmieňovací spôsob chýba, uviedol nemecký týždenník Der Spiegel.Noviny citovali Trumpa nasledovne:(Pravdepodobne mám veľmi dobrý vzťah s Kim Čong-unom.) Trump navyše dodal:Spor si všimli aj denníky New York Times a Washington Post. Chýbajúceby totiž znamenalo, že Trump sa prekvapujúco pochválil existujúcim vzťahom s Kim Čong-unom. Ak by tambolo, znamenalo by to, že so severokórejským vodcom by mohol mať dobré vzťahy - ak by chcel.Trump sa samozrejme v nedeľu posťažoval na Wall Street Journal na Twitteri a renomovaný denník označil skoro už tradičnou nálepkou(falošné správy).V jednom z tweetov navyše spomenul, že rozhovory si našťastie nahráva a jeho hovorkyňa Sarah Sandersová aj zverejnila zvukový záznam interview s WSJ na svojom Twitteri, pričom noviny požiadala o opravu.WSJ však opravu zverejňovať nemieni a tiež zverejnil svoj zvukový záznam s poznámkou, že záznam dal preveriť v externom prostredí.