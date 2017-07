Trump by podľa Macrona mohol odvolať rozhodnutie o parížskej dohode

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a americký prezident Donald Trump pred vojenskou prehliadkou v rámci osláv francúzskeho štátneho sviatku Deň dobytia Bastily 14. júla 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dúfa, že prezident USA Donald Trump prehodnotí svoje rozhodnutie o odstúpení Spojených štátov od parížskej klimatickej dohody. Macron to uviedol pre dnešné vydanie týždenníka Le Journal du Dimanche (JDD).povedal Macron v rozhovore v súvislosti so stretnutiami, ktoré obaja lídri absolvovali tento týždeň v Paríži.dodal.Trump vyhlásil, že dohoda z Paríža obsahuje príliš mierne požiadavky voči veľkým znečisťovateľom, ako sú Čína a India, a ohrozuje tak americký priemysel. Opakovane tiež uviedol, že by bol ochotný rokovať o lepšej dohode pre Spojené štáty, píše agentúra Reuters.Piatkové vyjadrenia šéfa Bieleho domu však naznačujú možnosť zmeny jeho postoja ohľadom klimatickej dohody. Odstúpenie USA od nej ohlásil tento rok v súlade so svojimi predvolebnými prísľubmi.Parížska dohoda, ktorú uzavrelo takmer 200 krajín sveta v roku 2015, má za cieľ obmedziť globálne otepľovanie, najmä prostredníctvom znižovania emisií oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov vznikajúcich pri spaľovaní fosílnych palív.