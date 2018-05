Trump: Kim Čong-un získa za denuklearizáciu záruky

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa pred nadchádzajúcim summitom so Severnou Kóreou pokúsil rozptýliť obavy Pchjongjangu. Zdôraznil, že v prípade odstránenia severokórejského programu jadrových zbraní neberie do úvahy tzv. model Líbye, informovala vo štvrtok agentúra AP.Trump tiež vo štvrtok v tejto súvislosti zdôraznil, že ak bude severokórejský vodca Kim Čong-un súhlasiť s denuklearizáciou, získa záruky. Trump doslova povedal:Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril v čase, keď Pchjongjang pohrozil zrušením spoločného summitu prezidenta Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una pre pokračujúce spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov.KĽDR argumentovala, že svoje jadrové zbrane potrebuje na zachovanie svojej bezpečnosti. Vyjadrila tiež obavy o budúcnosť krajiny po tom, ak by sa vzdala svojho jadrového programu.Pchjongjang ako výstražný príklad spomenul osud bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, ktorý zomrel v rukách povstaleckých síl počas povstania v októbri 2011 po tom, ako sa niekoľko rokov predtým vzdal svojho jadrového programu.Trump ďalej povedal, že aj napriek vyhrážkam Severnej Kórey sa na jeho strane na plánovanej vrcholnej schôdzke nič nemení a prípravy na ňu pokračujú. Historický summit Trumpa s Kim Čong-unom by sa mal uskutočniť 12. júna v Singapure.