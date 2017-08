Trump: Ničenie konfederačných pamätníkov je snahou zmeniť dejiny

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. augusta (TASR) - Likvidácia konfederačných pamätníkov je podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa snahou. Šéf Bieleho domu to vyhlásil v čase, keď v krajine narastá tlak na odstránenie týchto symbolov otrokárstva, uviedla dnes spravodajská stanica CNN.spýtal sa Trump.Prezident sa však vyhol vyjadreniu, či podporuje zachovanie alebo odstránenie sochy konfederačného generála Leeho. Uviedol, že podobné rozhodnutia by mali byť ponechané naTrump zároveň obraňoval účastníkov minulotýždňovej manifestácie s názvomv meste Charlottesville, kde belošský rasista automobilom vrazil do protidemonštrantov, pričom zabil jednu ženu a približne 15 ďalším osobám spôsobil rozličné zranenia.zakončil.