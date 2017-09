Trump nominuje za veľvyslanca v Nemecku Richarda Grenella

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. septembra (TASR) - Americký zahraničnopolitický komentátor a bývalý diplomat Richard Grenell bude novým veľvyslancom Spojených štátov v Nemecku. Jeho nomináciu predloží Kongresu prezident Donald Trump, oznámil v piatok Biely dom.Grenell (50) bol hovorcom USA v centrále Organizácie Spojených národov v New Yorku v rokoch 2001-2008, počas vlády republikánskeho prezidenta Georgea W. Busha. Neskôr založil konzultačnú firmu a často vystupuje ako politický komentátor v televízii Fox News. Jeho príspevky sa objavili aj v ďalších médiách ako Wall Street Journal, Politico, CBS News či CNN.Grenell je považovaný za jedného z prvých a najdôraznejších podporovateľov Trumpa v otázkach zahraničnej politiky, napísala agentúra DPA. Len pred niekoľkými dňami zverejnil na internete fotografiu zo stretnutia so šéfom Bieleho domu a napísal k nej: "Ďakujem, pán prezident."Miesto amerického veľvyslanca v Berlíne je neobsadené od januára, keď z neho v čase Trumpovho nástupu do funkcie odišiel John Emerson. Diplomati v Nemecku i USA dúfali v rýchle obsadenie tohto postu, aby sa znova zlepšila diplomatická komunikácia medzi oboma krajinami.