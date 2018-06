Trump podpísal nariadenie, ktoré udrží pokope rodiny migrantov

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu výkonné nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom. Dodal však, že v USA naďalej v platnosti ostáva politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii, informovala agentúra AP.povedal podľa agentúry DPA Trump v Bielom dome s tým, že nerád vidí, keď sú deti oddeľované od svojich rodičov.povedal pri podpisovaní zmieneného nariadenia.Trump dodal, ževeľmi silno prežíva delenie rodín, no prístup "voči nelegálnej migrácií bude v USA pokračovať. Ide o postup, pri ktorom každého, koho chytia pri nelegálnom prekročení hraníc Spojených štátov, trestne stíhajú.Pre rozdeľovanie rodín na hraniciach USA s Mexikom čelila v ostatnom čase ostrej kritike americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová, ktorá túto kontroverznú prax obhajovala. Na kritikov reagovala, že každý, kto chce v súlade so zákonom požiadať o azyl, by mal ísť s rodinou na oficiálny hraničný priechod a potom od nej nebude oddelený.Oddeľovanie detí od rodičov bez dokladov umožňujúcich legálny vstup do USA vyvolalo škandál aj v tábore Trumpových republikánov. Do prípadu sa vložila aj Trumpova manželka Melania, keď v nedeľu uviedla, že sa nemôže pozerať na deti oddelené od svojej rodiny a žiadala riešiť túto situáciu na vládnej úrovni.