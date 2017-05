Trump pohrozil vystúpením USA z NATO, ak aliancia nebude napredovať

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce, aby jeho krajina zotrvala v NATO, avšak v prípade, že táto medzinárodná vojenská aliancia nebude dostatočne napredovať, bude zvažovať odchod. Píše o tom agentúra DPA.Ako v stredu uviedol nemenovaný vysokopostavený činiteľ Bieleho domu, Trumpa "tešia" záväzky ostatných členských štátov NATO ohľadom väčších výdavkov na zbrojenie. Ak ich však plniť nebudú, svoj postoj voči aliancii zmení.Trump v apríli v rozpore so svojimi predošlými výrokmi vyhlásil, že NATO už nie je "zastaranou" organizáciou. Počas svojej vlaňajšej predvolebnej kampane ju totiž kritizoval za to, že členské štáty neprispievajú dostatočne.Trump sa 25. mája stretne v Bruseli s lídrami Severoatlantickej aliancie. Všeobecne sa očakáva, že na nich bude ďalej vyvíjať tlak, aby do rozpočtu NATO prisľúbili dve percentá HDP jednotlivých členských štátov.