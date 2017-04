Trump pozval filipínskeho prezidenta Duterteho na návštevu Washingtonu

Rodrigo Duterte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pozval dnes vo "veľmi priateľskom" telefonickom rozhovore filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho do Washingtonu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie Bieleho domu.Obaja lídri hovorili spolu aj o otázkach regionálnej bezpečnosti "vrátane hrozby Severnej Kórey". Ešte pred telefonátom sa Duterte vyjadril, že má v pláne vyzvať Trumpa, aby severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi "nenahrával do karát".Trump s Dutertem diskutovali aj o tom, že "že filipínska vláda zvádza veľmi intenzívny boj, aby svoju krajinu zbavila drog - pliagy, ktorá sužuje mnoho krajín sveta," píše sa v oficiálnom komuniké.Rodrigo Duterte nastúpil do funkcie filipínskeho prezidenta v júni 2016 a ihneď sa zaviazal verejne vykoreniť organizovaný zločin s drogami. Potom sa na Filipínach začala v tomto smere vojna bez pravidiel, za ktorú ho medzičasom skritizovali aj Spojené štáty a Organizácia Spojených národov, vysvetľuje agentúra AP.