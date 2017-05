Trump predstaví svoju mierovú víziu pre Blízky východ

Americký prezident Donald Trump počas prejavu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa dnes stretne v Betleheme s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a potom bude mať prejav v Izraelskom múzeu v Jeruzaleme. Očakáva sa, že v ňom predstaví svoju víziu pre mier na Blízkom východe, informovala agentúra DPA.Abbás už navštívil tento mesiac Trumpa vo Washingtone a obaja sa zúčastnili na summite v saudskoarabskej metropole Rijád, kde americký prezident začal svoju prvú zahraničnú cestu po nástupe do funkcie.Trump v pondelok počas svojej návštevy Izraela, kam pricestoval zo Saudskej Arábie, dôrazne odsúdil jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015, ktorá bola jedným z míľnikov prezidentského úradu jeho predchodcu Baracka Obamu. Povzbudil izraelských predstaviteľov, aby sa spojili s arabskými susedmi proti Teheránu, ich spoločnému nepriateľovi.povedal v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. A dodal, že arabskí predstavitelia, s ktorými sa Trump stretol v Saudskej Arábii, by mohli pomôcť vytvoriť podmienky pre trvácny mier na Blízkom východe.Aj Abbás vyjadril optimizmus v súvislosti s Trumpovou snahou o obnovenie mierových rozhovorov:Trump tiež dnes krátko navštíviť Múzeum holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme, kde položí veniec. Ešte dnes odcestuje do Ríma.