Trump pripravuje podmienky na ochranu amerického oceliarstva

Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyvolal zdesenie vo svetovom oceliarskom priemysle. Vo štvrtok (21.4) podpísal nariadenie, aby sa zistilo, či dovoz ocele do Spojených štátov neohrozuje národnú bezpečnosť. Podľa prezidenta sa v zornom poli jeho vlády nenachádza len Čína. Pôjde o globálnu analýzu.povedal prezident. Dodal:Minister obchodu Wilbur Ross sa sťažoval, že podiel Číňanov na americkom trhu s oceľou už dosiahol 26 %. Jeho znepokojenie vyvoláva veľká závislosť USA od dovozu tejto komodity. V prípade väčšej závislosti sa oslabuje schopnosť rýchlo reagovať, ak sa to z hľadiska národnej bezpečnosti ukáže ako nevyhnutnosť. Jeho ministerstvo dostalo od Trumpa deväť mesiacov na vypracovanie analýzy. Ross povedal, že výsledok bude známy oveľa skôr.Prezidentovo rozhodnutie o ochrane národných záujmov súvisí so zákonom z roku 1962. Ak podľa neho ministerstvo obchodu príde k záveru, že import komodít môže ohroziť národnú bezpečnosť, prezident môže konať.Biely dom v uplynulých desaťročiach v súlade so zákonom 152-krát obmedzil import na svoje územie, lebo tovary sa podľa neho predávali pod výrobné ceny.Nedávno americké úrady obvinili nemecké spoločnosti Salzgitter, Dillinger Hütte a ďalšie európske oceliarske spoločnosti z dampingu. Preto musí Salzgitter platiť sankčné dovozné clo na svoj plech 22,9 %. Koncern vyhlásil, že za takých podmienok ho nedovezie na americký trh ani tonu.