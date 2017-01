Trumpova inaugurácia môže stáť až 200 miliónov dolárov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. januára (TASR) – V hlavnom meste Spojených štátov sa dnes začínajú podujatia spojené s inauguráciou Donalda Trumpa, ktorá vyvrcholí v piatok zložením prezidentskej prísahy. Odhadované náklady toho všetkého sú 175-200 miliónov dolárov.Najnákladnejšími položkami sú bezpečnosť, doprava a pohotovostné služby. V roku 2009 pri inaugurácii Baracka Obamu vyšli vládu, a teda daňových poplatníkov, na 124 miliónov dolárov. Ďalší približne milión ich stojí slávnostný ceremoniál pred budovu Kapitolu, počas ktorého zloží nový prezident prísahu.Zvyšné náklady zahŕňajú organizáciu slávnostných bálov, večierkov, recepcií, koncertov a inauguračného sprievodu. Tieto podujatia si financujú prezidenti, respektíve ich inauguračné komisie.Trump už od svojich donorov vyzbieral 100 miliónov dolárov. Jednotlivci a korporácie buď len darujú, alebo platia za VIP vstupenky na inauguračné podujatia - piatkový slávnostný ceremoniál pred Kapitolom, privítaciu recepciu, inauguračné bály alebo slávnostnú večeru s návštevou prezidentského páru. Ceny sa pohybujú od 25.000 do jedného milióna dolárov.Inauguračná komisia si zarába aj predajom pamätnej poznávacej značky na autá a iných pamätných a darčekových predmetov.Výška doteraz vyzbieraných financií naznačuje, že Donald Trump nemá núdzu o bohatých kamarátov. Barack Obama vyzbieral pri svojej prvej inaugurácii 53 miliónov dolárov a pri druhej 44 miliónov. George W. Bush vyzbieral 40-42 miliónov a Bill Clinton 33 a 30 miliónov dolárov.Celkové náklady na inauguráciu, a to koľko zaplatia darcovia a koľko daňoví poplatníci, budú známe až po inaugurácii. Do 90 dní po tejto ceremónii musí tiež inauguračná komisia predložiť vláde zoznam všetkých osôb, ktoré darovali 200 a viac dolárov. Trump si stanovil pravidlo, že neprijíma dary od lobistov.