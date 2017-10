Trumpovou prioritou vo vesmíre je Mesiac, misia na Mars sa oddiaľuje

NEW YORK 7. októbra - Prioritou amerického vesmírneho programu za vlády prezidenta Donalda Trumpa bude vyslanie ľudskej misie na Mesiac. Na prvom rokovaní Národnej vesmírnej rady to vo Washingtone vyhlásil jej šéf, americký viceprezident Mike Pence."Vrátime amerických astronautov na Mesiac, a to nielen preto, aby tam zanechali stopy a vlajky, ale aj preto, aby sa tým vytvoril nutný základ pre neskoršie vyslanie Američanov na Mars a ďalej," cituje Pencea americký denník The New York Times.

Obama vesmírnemu programu nepomohol

Výskum vesmíru posilňuje hospodárstvo

Pence nezverejnil žiadny predbežný časový rámec pre misiu na Mesiac, ani nepriblížil presnejšiu stratégiu, ktorá by k takémuto kroku mala viesť. Americké médiá sa preto obávajú, že zatiaľ ide len o slovné deklarácie bez konkrétneho obsahu.Viceprezident sa oboril na administratívu predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu, ktorá podľa neho americkému vesmírnemu programu príliš nepomohla. „Radšej ako súťažiť s inými štátmi o to, kto vytvorí najlepšie vesmírne technológie, zvolila predchádzajúca administratíva kapituláciu," vyhlásil Pence. To sa za Trumpa bude podľa neho meniť.Dôraz na Mesiac môže byť čiastočne prekvapivý pre astronómov, keďže v centre pozornosti predchádzajúcej Obamovej administratívy stál skôr Mars. Pre znalcov Trumpových starších výrokov to však prekvapivé nie je, píšu americké médiá.Trump má celkovo dosť špecifický prístup k vesmírnemu výskumu. Koncom júna, keď ohlasoval obnovenie činnosti Národnej vesmírnej rady, ktorá bola nečinná od roku 1993, napríklad vyhlásil, že na vesmírnom výskume sa mu zdá najdôležitejšie to, že posilňuje americké hospodárstvo a vnútornú bezpečnosť.