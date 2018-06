Tunisan, ktorý zavraždil dôchodcov v Linzi, dostal doživotie

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Linz 19. júna (TASR) - Na doživotný trest väzenia odsúdili v pondelok večer v hornorakúskom Linzi 55-ročného Tunisana. Potrestali ho tak za brutálnu vraždu seniorského manželského páru z júna 2017, po ktorom páchateľ založil v dome obetí požiar.Muž žije v Rakúsku viac ako 25 rokov a podľa súdnej znalkyne ho možno považovať za príčetného, avšak nebezpečného pre spoločnosť. Prokuratúra pre neho žiadala doživotie s tým, že by ho mali súčasne umiestniť v špecializovanom zariadení pre duševne vyšinutých zločincov. S týmto názorom sa súd napokon stotožnil.Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, ani prokuratúra, ani obžalovaný, respektíve jeho právny zástupca sa k verdiktu predbežne nevyjadrili.Tunisan by podľa súdnej znalkyne nemohol byť členom žiadnej organizácie alebo spolku, pretože trpí osobitou poruchou osobnosti. Na webe však opakovane velebil extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) a schvaľoval teroristické útoky.Obžalovaný sa polícii prihlásil sám s tým, že chcel spoločnosti dať príučku za svoju diskrimináciu a sčasti aj sám obhajoval. V súdnej sieni sa pochvalne vyjadril o džihádistoch a ich vodcovi, ktorému prisahal vernosť.Spod obvinenia z členstva v teroristickej organizácii súd Tunisana oslobodil.Proces v Linzi sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Obžalovaného predviedli v nepriestrelnej veste a helme, návštevníkov dôsledne kontrolovali. Laptopy, ako aj mobilné telefóny boli v súdnej sieni zakázané.