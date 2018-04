Turancar je pripravený pomôcť účastníkom nehody pri Badíne

Na archívnej snímke tragická dopravná nehoda na rýchlostnej ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín 23. apríla 2018. Foto: TASR Branislav Račko Na archívnej snímke tragická dopravná nehoda na rýchlostnej ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín 23. apríla 2018. Foto: TASR Branislav Račko

Nitra 24. apríla (TASR) – Spoločnosť Turancar vyjadrila hlbokú ľútosť nad dopravnou nehodou, pri ktorej sa jej diaľkový autobus s cestujúcimi zrazil v pondelok 23. apríla pri obci Badín s kamiónom. Pri zrážke dvaja ľudia zahynuli, štyria cestujúci utrpeli ťažké a 13 ľahšie zranenia.Firma vo svojom stanovisku konštatuje, že ňou havária hlboko otriasla. "Pociťujeme bezmocnosť nad tým, že to už nedokážeme zmeniť. Túto tragédiu berieme ako našu vlastnú a preto je nám to dvojnásobne ľúto. Za 26 rokov prevádzky autobusovej dopravy sme takúto tragédiu nezažili, takže nevieme ani my osobne, ako sa s tým vyrovnať a ako reagovať," konštatuje sa vo vyhlásení.Turancar zároveň informoval, že je spolu s poisťovacími spoločnosťami pripravený poskytnúť všetkým účastníkom nehody plnú súčinnosť pri zmiernení následkov a uplatňovaní ich oprávnených nárokov, ktoré im vznikli následkom tejto tragickej udalosti. "Úprimne si želáme, aby sa naši klienti vždy vrátili bezpečne domov a už nikdy sme nemuseli poskytnúť takéto vyjadrenie," uviedol majiteľ spoločnosti Viliam Turan.Podľa jeho slov polícia nehodu stále vyšetruje, takže doposiaľ nie sú známe jej presné okolnosti ani miera zavinenia jej účastníkov. "Autobus polícia zabavila, takže škodu si v tejto chvíli netrúfam odhadnúť. Tá materiálna je určite veľká, oveľa horšie sú však straty ľudských životov a škody na zdraví cestujúcich. Je nám to nesmierne ľúto. Príčinu nehody stále nepoznáme, je nám však, samozrejme, jasné, že išlo o náš autobus, takže sa nemôžeme a nechceme tváriť, že sa nás to netýka. O prípadnom odškodnení cestujúcich rokujeme s poisťovňami. Keď bude nehoda vyšetrená a určená miera zodpovednosti, pristúpime aj k riešeniu týchto vecí," povedal Turan.Dopravca sa momentálne snaží získať totožnosť cestujúcich a kontaktovať ich. Podľa Turana je to však mimoriadne zložité a zdĺhavé. Mnohí cestujúci si lístky kupovali priamo v autobuse, preto ich identitu dopravca nikde neeviduje. Pri nehode bol zničený aj prístroj na vydávanie cestovných lístkov, takže sa z neho nedajú získať ani údaje o presnom počte cestujúcich. "Na operačnom stredisku záchrannej služby nám mená odmietli poskytnúť s odvolaním sa na ochranu osobných údajov, informácie nemáme ani od polície, napriek tomu, že sme účastníkmi nehody. Snažíme sa zistiť čo najviac po vlastnej línii, ale je to zložité," dodal Turan.