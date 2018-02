Turecko možno rozšíri operáciu proti sýrskym Kurdom

Tureckí vojaci stoja na obrnenom vozidle Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 3. februára (TASR) - Turecko nebude tolerovať prítomnosť sýrskych kurdských milíciípozdĺž svojej južnej hranice. Podľa agentúry AP to v sobotu uviedol hovorca tureckého prezidenta, čím naznačil, že Ankara možno rozšíri svoju súčasnú vojenskú operáciu v sýrskej enkláve Afrín na východ.Hovorca Ibrahim Kalin uviedol, že prvá požiadavka Turecka je, aby sa sýrske kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), presunuli na východ od rieky Eufrat a opustili mesto Manbídž. V ňom sa nachádzajú americkí vojaci, ktorí podporujú kurdských bojovníkov.Turecko spustilo ofenzívu v Sýrii 20. januára a v súčasnosti bojuje s YPG v severozápadnej enkláve Afrín. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu, a to pre údajné napojenie na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.Hovorca Kalin vyzval Spojené štáty naod YPG a uviedol, že Turecko bude aj naďalej komunikovať sTurecko má so Sýriou 911-kilometrovú hranicu. Kurdské milície kontrolujú veľa územia pozdĺž hranice a neprerušený pás územia od Manbídžu až k hranici s Irakom.Agentúra AP tiež informovala, že dvaja tureckí vojaci prišli v sobotu o život pri bojoch v Sýrii a tretí zahynul na tureckej strane hranice pri útoku sýrskych kurdských bojovníkov. Od začiatku tureckej ofenzívy zahynulo celkovo osem tureckých vojakov a najmenej 24 spojeneckých sýrskych opozičných bojovníkov, dodáva AP.