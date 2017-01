Turecký parlament schválil všetky články reformovanej ústavy

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan na rokovaní v Ankare Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 16. januára (TASR) - Turecký parlament v nedeľu neskoro večer schválil v prvom čítaní poslednú z navrhovaných zmien ústavy, ktoré presadzuje vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) s cieľom zaviesť v krajine prezidentský systém vlády.Poslanci tak odobrili nové znenie všetkých 18 článkov ústavy, ktoré majú byť novelizované, aby sa posilnila pozícia prezidenta. Výsledky však musia ešte potvrdiť v druhom a záverečnom kole hlasovania, ktoré sa môže konať najskôr 48 hodín po skončení prvého.Ak návrh reformy základného zákona znova podporí najmenej 330 z 550 členov parlamentu, čo sa na základe hlasovaní z minulého týždňa zdá pravdepodobné, zmenu ústavy predložia na schválenie občanom v referende. Ľudové hlasovanie sa očakáva na jar tohto roka.Poslanci o jednotlivých novelizovaných článkoch rozhodovali postupne po jednom. Nedeľňajšie hlasovanie tento proces uzavrelo po týždni vášnivých debát, ktoré miestami prerástli do potýčok.Predstavitelia AKP argumentujú, že silný prezidentský úrad je potrebný na posilnenie a stabilitu Turecka v čase, keď čelí rôznym hrozbám terorizmu. Kritici zmeny ústavy označujú za snahu legislatívne ukotviť nadmerné právomoci v rukách prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Poslanci sa podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu znova zídu v stredu 18. januára a hlasovanie by mali uzavrieť do soboty 21. januára.