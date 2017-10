Turizmus v Prešovskom kraji rastie, prezentovať ho má aj videospot

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 8. októbra (TASR) – Cestovnému ruchu v Prešovskom kraji sa v 1. polroku darilo. Medziročne vzrástol počet návštevníkov ubytovacích zariadení o 4,5 percenta, čo predstavuje nárast o 17.650 ľudí. Podľa údajov Štatistického úradu SR od januára do júna prenocovalo v kraji 411.696 hostí, priemerne to boli tri noci.Ako informoval riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska Martin Janoško, turistov do kraja lákali aj kampane oblastných organizácií cestovného ruchu a KOCR, ktorá zastrešuje rozvoj cestovného ruchu v kraji.„Nárast počtu návštevníkov hlásia informačné centrá, správcovia kultúrnych inštitúcií i hotelieri. Sme radi, že sme k zvýšeniu povedomia o kraji prispeli aj my. Realizovali sme trojicu kampaní. Legendárium propagoval kraj prostredníctvom legiend. Návštevnosť obnovených hradov podporil Letohrad 2017. Kampaň Cyklopátranie bola venovaná milovníkom bicyklovania. Do konca roka ešte sfinalizujeme naplánované aktivity v rámci infraštruktúry. Zvlášť sa tešíme na nový videospot o kraji,“ uviedol Janoško.Do rozvoja prvkov turistickej infraštruktúry v tomto roku investuje KOCR 41.500 eur, z toho 21.000 eur z dotácie od rezortu dopravy a zvyšné prostriedky z vlastných zdrojov. V regióne Šariš ide o 140 kilometrov značenia turistických chodníkov a osadenie nových hnedých tabúľ. Na Zamagurí upravia lyžiarske bežecké a cyklistické trate, v Malej Frankovej pribudne informačná turistická tabuľa, v okolí Spišských Hanušoviec sprejazdnia cyklistický chodník v dĺžke troch kilometre. V Bachledovej doline upravili zeleň pri novej atrakcii Chodníka v korunách stromov. Dokončia značenie cyklotrasy Domaša – Humenné, nad Bardejovom zrekonštruujú vyhliadku v časti Kamenná Hora.KOCR sa podieľala na financovaní posilnených spojov Tatranskej elektrickej železnice a Ozubnicovej železnice počas letných mesiacov v celkovom objeme 35.520 eur. Podporila tiež marketingové aktivity OOCR Región Vysoké Tatry, kartu výhod Tatry Card, podujatia v podhorí i tlač propagačných materiálov v regiónoch.Koncom októbra si KOCR Severovýchod Slovenska pripomenie piaty rok svojho fungovania. Pri tejto príležitosti 27. októbra predstaví svoju činnosť a premiérovo uvedie videospot o Prešovskom kraji. Jeho autorom je Jakub Augustinský, ktorý do videa vniesol mnoho moderných a atraktívnych prvkov, uviedol Janoško.