Turné orchestra po USA zrušili po tom, ako dirigent kritizoval Madura

venezuelský viceprezident Nicolas Maduro

Caracas 22. augusta (TASR)

Caracas 22. augusta (TASR) - Venezuelský dirigent klasickej hudby Gustavo Dudamel potvrdil dnes medializované správy o zrušení koncertného turné, ktoré mal s národným symfonickým orchestrom absolvovať v USA. K zrušeniu došlo tri dni po tom, ako Dudamela skritizoval venezuelský prezident Nicolás Maduro.Dudamel, ktorý sa k politike vo svojej vlasti nikdy verejne nevyjadroval, sa proti Madurovej vláde po prvý raz vyslovil až začiatkom mája, keď po mesiac trvajúcich protestoch vyzval vládu, aby ". Keď sa politická kríza vo Venezuele naďalej zhoršovala, kriticky prehovoril opäť v júli.Jeho príspevky, v ktorých sa negatívne vyjadril voči kontroverznému ústavodarnému zhromaždeniu zvolanému prezidentom, vyšli v denníkoch The New York Times a El País. Madurova odpoveď prišla v piatok, keď Dudamela obvinil z útokov voči "a vytkol mu, že žije v zahraničí.Venezuelské médiá dnes informovali, že zájazd Dudamela do Spojených štátov bol bez uvedenia dôvodov na príkaz prezidentského úradu zrušený. Národný 180-členný orchester sa na turné po štyroch amerických mestách pripravoval tri mesiace, uvádza spravodajská stanica BBC. Zájazd sa mal uskutočniť v septembri.Dudamel (36) je hudobným riaditeľom Symfonického orchestra Simóna Bolívara i Losangeleskej filharmónie. Tento rok sa stal najmladším dirigentom, aký viedol novoročný koncert Viedenských filharmonikov.