Tusk sa činí: Rozposlal tvrdšie návrhy na druhú fázu brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová (vľavo) pózuje s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk poslal v pondelok list lídrom 27 členských krajín EÚ, ktorí sa koncom tohto týždňa stretnú v Bruseli s britskou premiérkou Theresou Mayovou, s novou pracovnou verziou týkajúcou sa brexitu. Uviedla to večer agentúra Reuters, ktorá nahliadla do Tuskovho dokumentu.Tusk bude vo štvrtok a piatok (19.-20.10.) predsedať Európskej rade, na ktorej majú premiéri a prezidenti zaujať postoj k druhej fáze rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, zameranej na vzájomné obchodné vzťahy.Minulý týždeň Tusk naznačil, že októbrový summit EÚ určite nedá zelenú pre začatie druhej fázy vzhľadom na nedostatočný pokrok rokovaní v prvej fáze brexitu. Agentúra Reuters, ktorá mala k dispozícii prvú pracovnú verziu návrhov na závery summitu, upozornila, že dnešné Tuskove usmernenia stanovujú ešte prísnejšie podmienky pre spustenie druhej fázy rokovaní, čo údajne zohľadňuje postoj Francúzska a Nemecka, ktoré neuspokojil doterajší prístup britskej strany.Podľa nových návrhov Londýn už nemá istotu, že šéfovia vlád a štátov odobria druhú fázu rokovaní na decembrovom summite EÚ. To naznačoval Tusk ešte minulý týždeň. Na druhej strane interné prípravné rokovania pre druhú etapu rozvodového konania, ktoré sa v každom prípade uskutočnia, umožnia rýchlejší postup v prípade, že do decembrového summitu dôjde k badateľnému pokroku v rokovaniach a bude možné spustiť druhú fázu tohto procesu.Prvou témou, z ktorej EÚ nemieni ustúpiť, sú záruky pre európskych občanov a ich príbuzných žijúcich v Británii, že aj naďalej budú podliehať právam v súlade s európskou legislatívou, vrátane administratívnych postupov, čiže jurisdikcii Súdneho dvora EÚ.V návrhu vyhlásenia, ktoré odoslal Tusk premiérom a prezidentom, sa tiež uvádza, žeĎalším problémom, na ktorý upozornil Tusk v liste, je pozemná hranica medzi Írskou republikou a Severným Írskom, jednou z provincií Spojeného kráľovstva. Únia vytvára tlak na Britov, aby hraničný režim zostal nezmenený v duchu Veľkopiatkovej dohody.Na decembrovom summite EÚ premiéri a prezidenti nanovo zhodnotia pokrok v rokovaniach, aby zistili, či je postačujúci. Ak nadobudnú toto presvedčenie, prijmú usmernenia pre rokovania o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom a prípadné podmienky pre prechodné dvojročné obdobie (2019-2021), ktoré po brexite požaduje britská strana.